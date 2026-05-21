20 Mayıs 2022 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi Cansu Aydoğdu ile arası bozuk olan Metin Aydoğdu, eşinin kaldığı kayınvalidesinin evine gitti. Görüşme kısa sürede kavgaya evrildi.

Metin Aydoğdu, yanında bulunan bıçakla önce kayınvalidesi N.G.’ye, sonrasında eşi Cansu Aydoğdu’ya defalarca vurdu.

Olay yerinden kaçan saldırgan hemen yakalanırken, genç kadın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kayınvalide ise uzun süren bir tedavinin sonrasında hayata tutunmayı başardı.

2 bıçak darbesi vurmuş

Mahkeme süreci başladığında hazırlanan iddianame, olayın vahametini gözler önüne serdi. Metin Aydoğdu’nun, kayınvalidesini 5 yerinden yaraladığı, eşi Cansu Aydoğdu’ya ise hayati bölgelerini isabet alarak tam 22 kez bıçak darbesi vurduğu ortaya çıktı.

İzmir 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs etmekten ise 14 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, herhangi bir "haksız tahrik" veya "iyi hal" indirimine gitmedi.

Yargıtay itirazları reddetti

Sanık tarafı karara itiraz ederek dosyayı önce İstinaf’a, sonrasında Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, dosyayı bütün detaylarıyla inceledi.

Yapılan inceleme sonucunda; yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğu, delillerin yerli yerinde değerlendirildiği ve kararda hiçbir eksiklik bulunmadığına kanaat getirildi.