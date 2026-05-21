Özellikle Karşıyaka, Bornova veya Konak gibi merkezler arasında mekik dokuyan sürücüler, artan akaryakıt fiyatları karşısında yakıt ekonomisi sağlamanın yollarını arıyor. Ege’nin incisinde direksiyon başındayken alınacak basit ama etkili kararlar, deponuzun menzilini uzatmakla kalmaz, aynı zamanda trafik stresinizi de azaltır. Hem benzinli hem de dizel motorlu araçlar için geçerli olan, mekanik ve sürüş odaklı ipuçlarını hayatınıza entegre ederek aile bütçenize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. İzmir trafiğinde aracınızın adeta yakıtı koklayarak ilerlemesini sağlayacak dört altın öğüdü sizler için sıraladık.

Kordon ve Çevre Yolu Trafiğinde Sakin Sürüş

Şehir içi trafiğinde en çok yakıt harcatan unsur, agresif ivmelenmeler ve gereksiz frenlemelerdir. Kırmızı ışığın yandığını ileriden gördüğünüz halde gaza basmaya devam edip son anda durmak yerine, ayağınızı gazdan çekerek aracın kendi momentumuyla süzülmesini sağlamalısınız. İzmir Çevre Yolu'nda seyrederken ise hızınızı belirli bir limitte sabitlemek, motor devrini ideal tork aralığında tutarak anlık tüketim ekranındaki değerleri minimuma indirecektir.

Rüzgar Direncine Karşı Camları Kapalı Tutun

İmbat rüzgarının serinliğini hissetmek için sahil yollarında cam açmak keyifli olsa da, hızınız belirli bir seviyenin üzerine çıktığında bu durum dezavantaja dönüşür. Araç içine dolan hava, otomobilin arkasında bir girdap oluşturarak aracı geriye çeken görünmez bir paraşüt görevi üstlenir. 70-80 km/s hız bandının üzerine çıkıldığında camları tamamen kapatıp havalandırma sistemini kullanmak, bozulan aerodinamik yüzünden harcanacak yakıttan tasarruf etmenizi sağlar.

Motorun Verimli Çalışması İçin Filtre Değişimi

Araç motorları, yakıtı enerjiye dönüştürebilmek için temiz havaya ihtiyaç duyar. İçi toz ve pislikle dolmuş bir hava filtresi, motorun nefes darlığı çekmesine sebep olur. Bu durumda oksijen eksikliğini gidermek isteyen sistem, silindirlere daha yoğun yakıt pompalar. İzmir gibi büyükşehirlerde egzoz dumanı ve tozlu hava filtreleri daha çabuk kirletebilir. Her periyodik bakımda veya kilometre dolmasa bile yılda bir kez hava filtresini yenilemek, yakıt ortalamanızı her zaman düşük tutar.

Araçtaki Ekstra Yükleri Evde Bırakın

Bagajınızı bir depo alanı gibi kullanmak, otomobilinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biridir. Kıştan kalma patinaj zincirleri, içi dolu takım çantaları veya gereksiz ağır eşyalar, sürekli taşındığında motorun yükünü artırır. Fiziksel olarak ağırlaşan bir otomobili hareket ettirmek her seferinde daha fazla enerji ister. Bagajınızı ve arka koltuklarınızı gereksiz ağırlıklardan arındırmak, şehir içi dur-kalk trafiğinde aracınızın çok daha atak ve tutumlu olmasını garantiler.