Dücane Cündioğlu, 21 Ocak 1962'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. Türk felsefeci, yazar ve düşünür olarak tanınıyor. 12 Eylül Darbesi öncesindeki dönemde, siyasi eylemleri nedeniyle genç yaşta cezaevine girdi ve yaklaşık dört yıl tutuklu kaldı. Yazarlık hayatına cezaevindeyken başladı ve sonrasında birçok gazete ve dergide felsefe, din, teoloji, edebiyat ve hermenötik alanlarında çalıştı. “Taş Medreseden Mektuplar” başlığıyla ilk yazılarını yayımladı, çok sayıda telif ve inceleme eseri imzaladı.

Cündioğlu, bir dönem Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı, felsefe ve düşünce üzerine dersler verdi, çeşitli akademik ve kültürel projelerde yer aldı. Modern düşünce ile geleneksel İslam felsefesi arasındaki ilişkileri irdeleyen özgün bakış açıları sundu.

