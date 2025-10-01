Prof. Dr. İsmet Yavaşçaoğlu için cenaze töreni Bursa’da düzenleniyor. Tören, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2 Ekim Perşembe günü akademik ve tıbbi camianın katılımıyla gerçekleştirilecek. Ardından, Bursa Hamitler Kent Mezarlığı’na defnediliyor. Tıp fakültesinden başlayacak vedalaşma programı saat 11.00’de başlıyor ve öğle namazının ardından defin işlemi yapılıyor.

Ailesi, akademisyen dostları ve öğrencileri törene davet edildi. Tıp camiası ve Endoüroloji Derneği yetkilileri toplu olarak tören hazırlıklarını sürdürdü. Tören, Yavaşçaoğlu’nun mesleki ve bilimsel mirasına yakışır şekilde organize edildi. Mezarlıkta dua ve anma etkinliği de planlandı.

Prof. İsmet Yavaşçaoğlu kimdir?

Prof. Dr. İsmet Yavaşçaoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Endoüroloji Derneği yönetim kurulu üyesi olarak tanındı. 1979 yılında Ankara Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini ve akademik kariyerini aynı üniversitede sürdürdü ve üroloji alanında çok sayıda bilimsel çalışmaya imza attı. Endoüroloji Derneği’nde 2017-2019 döneminde başkanlık yaptı, Türkiye’de mininal invaziv cerrahi tekniklerin yaygınlaşmasında aktif rol aldı.

Yavaşçaoğlu’nun ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, 30 Eylül 2025 itibarıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve tıp camiası tarafından ölüm haberi duyuruldu. Tıp camiasında çok sayıda meslektaşı ve öğrencisi tarafından saygıyla anılıyor ve yaptığı katkılarla sağlık alanında önemli bir yere sahip olduğu vurgulanıyor. Yakın zamanda ani gelişen bir sağlık problemi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor fakat ölüm nedeni detaylandırılmadı. Prof. Dr. İsmet Yavaşçaoğlu, mesleki başarıları, bilimsel çalışmaları ve akademik katkılarıyla Türk tıp dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.