Son Mühür/ Her hafta Son Mühür TV’de canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü Tunç Erciyas’ın üstlendiği ‘Gündem Masası’ programında usta gazeteci Hasan Çölmekçi ve gazeteci Yağmur Daştan, belediyelerin harcama politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Yayında, yerel yönetimleri desteklemek için kendi medyalarını oluşturarak bazı gazetelere el altından para verildiği söylemlerini değerlendiren gazeteci Hasan Çölmekçi, konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Verilen paraları duysalar dudakları uçuklar!”

Programda, bazı medya kuruluşlarına yapılan ödemelerle ilgili çarpıcı iddiaları da dile getiren Çölmekçi, “Gazeteci kisvesi altındaki kişilere verilen paraları bir duysalar insanların dudağı uçuklar. Şu anda bir söylenti var: CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un İzmir’de kurulan bir televizyon ve gazete için bütün belediyelere “El altından 100’er bin TL reklam verin” dediği konuşuluyor. Kendi medyalarını oluşturmak için bizim paramızı kullanıyorlar” dedi.

“O işler öyle olmaz”

Kendisinin de bir gazeteci olduğunu ve yerel gazetelerin yaşanması için destek yapılması gerektiğini belirten Çölmekçi, “Gazeteler zor durumda; yerel medya yaşamak için belediyelerden tabii ki destek alacak. Fakat bazı gazetelere 10 bin, 20 bin verirken hiç yayınlanmayan bir gazeteye 1 milyon TL verirsen, o iş olmaz; orada bir ‘dur’ demek lazım. İzmir’de de bazı belediyeler kendine çeki düzen versin. Milletin parasını çarçur edemezsiniz” diye konuştu.