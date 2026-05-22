Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafında son günlerin en çok tartışılan konusu olan "mutlak butlan" kararı, siyasetin ana gündem maddesi haline geldi.

CHP’nin karşı karşıya olduğu bu durum, yalnızca bir parti içi kriz olmanın ötesine geçerek genel hukuk düzeninin işleyişine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bu süreçteki çarpıcı gelişmeleri ve siyasi yankılarını, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, İzmir Milletvekili Salih Uzun ile konuştu.

"Çok ciddi bir hukuk yolsuzluğuyla karşı karşıyayız"

Yüzer, yaşanan krizi ve CHP'nin bu süreçte aldığı kararları hatırlatarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde ilk defa yaşanan ve karşı karşıya olduğu krizi, bu verilen kararı nasıl ve bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İzmir Milletvekili Salih Uzun ise mevcut durumu oldukça sert ifadelerle yorumlayarak, "Ben bu durumu genel olarak bir kavramla tarif etmeye çalışıyorum, hukuk yolsuzluğu. Çok ciddi bir hukuk yolsuzluğuyla karşı karşıyayız.

Hukuk yolsuzluğu demek şu; bütünüyle bir hukuk düzeni çökertiliyor. Türkiye'nin şimdiye kadar ayakta tuttuğu hukuk düzeninin kolonlarına saldırılıyor.

Temel olarak bütünüyle bir siyaset hukuku düzeni ve 1950'den bu yana hakim nezaretinde yapılan seçim güvencesi ortadan kaldırılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun başında bulunduğu bir seçim düzeni vardı. O düzen ortadan kaldırılıyor. Bu tam anlamıyla bir anayasa dışına çıkmaktır. Bu bir hukuk yolsuzluğudur." ifadelerini kullandı.

"Karşı karşıya bulunduğumuz vahim durum budur..."

Yüzer, Yargıtay’dan sabah saatlerinde gelen ret kararından bahsederek, "Bugün sabah red kararı geldi Yargıtay'dan. Fakat tekrar bir başvuruda şu anda da görüşülüyor. Buradan bir beklentiniz ve alacağınız adım nedir?" diye sordu.

Salih Uzun, hukuk sistemindeki aksaklıkların altını çizerek, "Elbette. Normal şartlarda bir hukuk düzeni içerisinde olsaydık ve biraz önce tarif ettiğim hukuk yolsuzluğuyla karşı karşıya olmasaydık bunlardan sonuç alınmayı beklerdik. Zaten böyledir.

Hukuk yolsuzluğu bir yönüyle de bu demektir. Hem hakkını elinden alırsınız hem de sonra hak arama yollarını, hukuk içinde hak arama yollarını etkisiz hale getirirsiniz.

Karşı karşıya bulunduğumuz vahim durum budur ve tekrar ediyorum, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir meselesi değildir. Tümüyle Türkiye'nin bir meselesidir." dedi.

"Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir saldırı değildir"

Dilek Ataseven Yüzer’in "Gençlerimize ve tabanımıza bir şey söylemek ister misiniz?" sorusu üzerine Salih Uzun, "Herkes neyle karşı karşıya olduğumuzun farkında olsun.

Karşı karşıya olduğumuz şey sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir saldırı değildir. Tümüyle Türkiye'nin hukuk düzenine, siyasal düzenine saldırıdır. Bu da bütünüyle geleceğimizi etkileyen bir meseledir." mesajını verdi.