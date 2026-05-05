Son Mühür- Usta gazeteci Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan'ın konuk olduğu Gündem Masası programı'nda daha önce de Son Mühür TV ekranlarında yer alan gündem sarsıcı iddialar konuşuldu. Körfez'deki sıkıntılar, İZDENİZ'in ihaleleri ve Çiğli'deki işçi cinayetinin masaya yatırıldığı programda Çölmekçi:

"İzmir Körfezi yıllardır kanayan yaramız oldu. İzmir şu anda bile kokmaya başladı. Gaziemir'e kadar kokular yayılmaya başladı. Körfezi temizlemek belediyenin görevidir. Tabii ki yardımlar istenecek. Gelelim KONFED tarafına. Orada neden Cemil Tugay randevu vermedi ona bakmak lazım. Önce düzenleme isteniyor, sonra yolsuzlukar ortaya çıkınca belediye başkanı telefonlara çıkmaz oluyor. Burada bakılması gereken en önemli şey yolsuzuluk olayında.

"Bunun bir anlamı olması lazım!"

"Savcıların bir an önce göreve gelmesi lazım çünkü elinde belgeler var. Aynı şekilde Aydoğan Beyin söylediği şöyle bir şe var. Bugüne kadar İZDENİZ'in yaptığı ihalelerin 139 tane doğrudan teminin 119 tanesi aynı firmaya verilmiş. Bunun bir anlamı olması lazım. Bu acilen araştırılması gerekilen bir konu. Savcılık bu konu hakkında soruşturma başlattı mı başlatmadı mı bilmiyorum ama başlatmadıysa eğer bu konun üzerine gidilmesi lazım. 5000 tane dosya var. İzmir'in Körfezi'ne aktarıldığı paranın nereye gittiği burada tespit edilebilir. " dedi.

"Ortada taksirli ölüme sebebiyet var"

Çiğli'deki cinayet için hassas noklara parmak basılan programda Aydoğan'ın Son Mühür ekranlarında sarf ettiği sözlerden bahsedildi. Aydoğan'ın "Cumhuriyet Savcıları'na suç duyurusunda bulunuyorum. Bu çocuğun öldüğü çamur çöp arabasında ne işi vardı bu çocuğun. Kim gönderdi onu buraya. Alan yasak alan, bunun tespit edilmesi lazım. Aldığım bilgilere göre 'deneme için gönderdik' savunmaları hazırlanıyormuş. Cumhuriyet Savcıları'na suç duyurusunda bulunuyorum, derhal kameralara el konulsun. Mesafe geçerse kamera kayıtları silinir, ortada taksirli ölüme sebebiyet var.

O yüzden tekrar söylüyorum Cemil Tugay'ın da yakınındaki danışmanlarını gözden geçirmesi gerek" sözleri üzerine Çölmekçi şu sözleri ekledi:

"Baştan beri bu işin bir cinayete teşebbüs olduğunu, bu olayın ölümle, cinayetle bittiğini ve o yönde bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledik. Cemil Tugay dışında herkes aynı kanaatta sanırım. Orada bir çukur açılmış ve bakanlık tarafından döküm alanı olmaktan çıkarılmış bir alan. Oraya çamurun da değil çöplerin döküldüğü bir iddia var. İzmir'de çöp biriktirme tesisi olmadığı için kimisi Manisa'ya gidiyor, kimisi bilmediğimiz bir yere gidiyor. "

"İzmir'de şu an çevre katliamı yaşanıyor"

Aslında İzmir'de şu an çevre katliamı yaşanıyor diyerek devam eden Çölmekçi: "Bilmediğimiz birçok yerde çöp yığınları olmaya başladı. Çok sayıda ihbar gelmeye başladı. Ormanın içine atılanlar mı dersiniz, vadilere mi atılanlar dersiniz, su kenarlarına atılanlar mı dersiniz. Her yer çöplük olmaya başladı. İzmir yazın körfez, çöpler derken hastalıktan geçilmeyebilir şimdiden uyarıyorum. Zaten şu an sinekten geçilmiyor. İzmir'de hastalıklat artabilir. Belediyenin sorumsuzluğu yüzünden İzmir şu anda büyük bir hastalık ve çevre katliamına hazırlanıyor. Haziran Temmuz aylarında çok büyük sorunlar yaşayacağız. Maske ile gezeceğiz. " dedi.

Kamera kayıtlarının el konulmasına ve silinme riskinden bahseden Çölmekçi: "Ayrıca orada bu işçinin oraya neyle gönderildiğinin kameralarla tespit edilmesi gerekir. O kameralar silinirse, savcılık kayıtlara el koymazsa savcılık soruşturmada daha önceden de buraya çöp getiren kamyonlar olabilir. Deneme olmadığı ortaya çıkar. Ve o kişinin hiçbir güvenlik alınmadan tek başına o çukura yağmurda kayabilecek durumdayken neden gönderildiğinin belirlenmesi gerekir. Göz göre göre bir cinayet olarak bunu değerlendirebilriz." diye ekledi.

