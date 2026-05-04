Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediyesi ile Maltepe Mahalle Muhtarlığı, 3. Hıdırellez Şenliği için ortak bir programa imza atıyor. Baharı karşılayacağımız etkinlik, 5 Mayıs Salı günü saat 19.30’da Maltepe Mahallesi 8096 Sokak’ta gerçekleşecek.

Hıdırellez, Anadolu kültürünün en köklü ve en eski gelenekleri arasında yer alıyor. Çiğli’de üçüncüsü düzenlenen bu etkinlik, kültürel mirası canlı tutmayı ve mahallelileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Herkes müziğe doyacak

Şenlik boyunca hareketli saatler yaşanacak gibi görünüyor. Sahne alacak isimler arasında Balkan Ekspress, Locaband ve Blagoja Grujovski bulunuyor. Balkan ezgilerinin çalacağı gecede, katılımcılar baharın enerjisini doğrudan sokakta yaşama fırsatı bulacak.

Başkan Yıldız’dan eğlenceye davet

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Hıdırellez’in birlik ve beraberliği simgelediğini vurguladı. Yıldız, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, kültürümüzün en kıymetli değerlerinden biridir. Bu geleneği yaşatmak ve hemşehrilerimizle omuz omuza olmak bizim için çok önemli. Tüm vatandaşlarımızı Maltepe Mahallemizde düzenleyeceğimiz şenliğe bekliyorum."

Çiğli'de Salı akşamı için rotalar çoktan çizildi. Baharın gelişini komşularla, müzikle ve sokakta karşılamak isteyen herkes bu etkinlikte buluşacak.

