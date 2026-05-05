Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda veteriner hekimler, birbirine yakın zamanlarda yaşanan iki zorlu vakaya müdahale ederek iki hayvanı sağlığına kavuşturdu. Sezaryenle dünyaya gelen ve nefes almayan ceylan hayata döndürülürken, cüce su aygırına dünyada nadir görülen bir diş operasyonu uygulandı.

Yavru Ceylan hayata döndürüldü

Doğal Yaşam Parkı’nda görevli Veteriner Hekim Lütfi İlman, ceylanların doğum süreçlerinin genellikle normal ilerlediğini ancak bu vakada komplikasyon yaşandığını ifade etti. İlman, doğumun altı saat boyunca beklenmesine rağmen gerçekleşmediğini ve anne ile diğer yavruyu kurtarmak amacıyla anestezi altında sezaryen kararı aldıklarını belirtti.

Operasyon sırasında yavrulardan birinin anne karnında yaşamını yitirdiği belirlenirken, canlı olan yavru sezaryenle alındı. Ancak dünyaya gelen yavru ceylan nefes almıyordu. Ekip, saniyeler içinde müdahale ederek solunum yollarını temizledi ve suni solunum ile oksijen tedavisine başladı. Uygulanan hızlı müdahale sonuç verdi; yavru ceylan nefes almaya başlayarak hayata tutundu. Anne ceylanın ve yavrunun durumunun iyi olduğu, iyileşme sürecinin ardından ikilinin sürüye katılacağı açıklandı.

Cüce su aygırına literatüre geçecek operasyon

Parkın dikkat çeken bir diğer operasyonu ise cüce su aygırına yapıldı. Darıca’daki özel bir hayvan merkezinden İzmir’e getirilen 230 kilogram ağırlığındaki 16 yaşındaki anne Malia’da ciddi bir diş problemi tespit edildi.

Veteriner Hekim Şükrü Erdem Onur, yapılan incelemelerde uzayan dişin hayvanın yanağına battığını ve yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtti. Ekip, çocuklardaki ortodontik bozukluklara benzeyen bu sorun için cerrahi müdahale başlattı. Dünya literatürü tarandığında, söz konusu operasyonun dünyada yalnızca iki örneğinin bulunduğu tespit edildi. Yapılan başarılı anestezi ve cerrahi işlemle Malia'nın dişi kısaltılarak olması gereken boyuta getirildi. Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaşamına sorunsuz devam ettiği bildirildi.