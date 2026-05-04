Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde atık toplama kamyonuyla çamur dolu çukura düşerek 38 yaşında iki çocuk babası işçi Sabri Kılınç, hayatını kaybetmişti. Acı hadise İzmir’de büyük üzüntüye yol açmış; yaşananların ardından soruşturma başlatılmıştı. Çiğli Belediyesi mayıs ayı meclis birinci olağan meclis birleşiminde konuyu dile getiren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kılınç’ın adının Çiğli’de yaşatılacağının altını çizdi.

“Bizzat aileyi ziyaret ettim”

“Sabri Kılınç’ın vefatı hepimizi derinden üzdü” sözleriyle açıklamalarına başlayan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Ben bizzat aileyi de ziyaret ettim. Harmandalı’da bir kapalı spor salonumuz var. Orası hayata geçtiğinde adını Sabri Kılınç koyacağız” dedi.

“Bir cinayet olarak görüyoruz”

Olayın adli makamlarca incelendiğini hatırlatarak açıklamalarını sürdüren Başkan Yıldız, “Bu olay adli makamlarca inceleniyor, hiçbir siyasi beklentimiz yok. O ölüm hepimizi bir araya getirdi. Asla ve kata kabul etmeyeceğimiz bir cinayet olarak görüyoruz. Ailenin rızası alarak durumu şimdiden bilgilendirmek istedim” diye konuştu.

AK Partili Kaner: Ucuz siyasetle suçlandık!

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili Meclis üyesi Özgür Kaner, "Çiğli Belediye Başkanı ve meclis üyesi olarak ailenin acısını ‘Bu bir cinayettir’ demenize gönülden katılıyorum. Biz bunu Büyükşehir’de dile getirdiğimizde ‘ucuz’ siyaset yapmakla suçlandık. Burada bir kaza değil, cinayet şekline bürünmüş şekilde bir olay söz konusu. Baba Bekir Kılınç’ı hepimiz tanıyoruz. Çiğli bir evladını kaybetti, bunun hesabını sormak zorundayız. Meclis üyesi olarak da bunu dile getireceğiz" dedi.

Yıldız: Hayırlısı olmayan bir ölümdü

Kaner'in açıklamalarının ardından Başkan Yıldız, "İZSU 2025 yılında atık su tesisi protestleri özelleştirildi. Adli makamlarca olan bir olayın teknik detayına girmek olmaz. Enel hak derler, ölüm… Bu ölümün hayırlısı olmayan bir ölümdü. Duyguları olan herkesi derinden etkileyen bir şey. Burada siyaseten ne sizin ne de CHP grubunun bunun üzerinde tepineceğine inanmıyorum. 38 yaşındaki bir baba, eş hayatını kaybetti" dedi.

AK Partili Kaner de "Sizinle aynı duygu ve düşüncelerdeyiz. Tanıdığımız olunca objektiften sübjektifliğe geçiyoruz. Ben de meclis üyesi olarak düşüncemi dile getiriyorum" diye konuştu.

AK Partili Önler eleştirdi: Rahmetle açması gerekirken...

Konuyla ilgili bir söz de AK Partili meclis üyesi Kadir Önler aldı. Önler, “Babası, bu olaya sahip çıkın dedi. Olay 2 Nisan’da oldu, 4 Nisan’da biz baş sağlığı diledik. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 12 Nisan’da aileye ziyarette bulunuluyor; Cemil Başkan’ı rencide edecek hiçbir açıklama yok. Cemil Başkan bu olayı rahmetle açması gerekirken ‘İşçi olmaması gereken yerdeydi’ deniliyor” dedi.

"Yeterince kırgın ve üzgünler..."

Önler’in açıklamalarına yanıt veren Başkan Yıldız da “Ben aileyi iki üç kere ziyaret ettim. Bunu basınla paylaşmam, kayıp var. Gencecik bir insan elim bir kazada cinayete yakın bir soruşturma var. Zaten savcılık konuyu detaylı ele alacaktır. Bu olayı adli makamların üzerinde değerlendirmek doğru olmaz. Çok yakın zamanda Gülistan Doku cinayeti ortaya çıkmış. Kamuoyu bunu zaten takip edecektir. Biz aileden rıza alarak söyledik. Bu olayın üzerine fikir beyan etmemiz acitasyona girer. Artık daha fazla fikir beyan ederek aileyi üzmenin anlamı yok. Bence adil bir yargılamayla kim ceza alması gerekiyorsa alacaktır. Yeterince hassaslar, kırgın ve üzgünler. Daha fazla söylenecek bir şey yok” yanıtı verdi.

"Cemil Tugay'ı esefle kınıyoruz"

MHP'li Aşur Eren de "Cemil Tugay'ın bize karşı komplo kuruyorlar açıklamalarını esefle kınıyoruz. Biz 'Gel siyaset yap' demiyoruz Cemil Tugay. Hassasiyet göster. Bekir amcamız 'Bunun hesabını sormaya devam edin' diyor" diye konuştu.