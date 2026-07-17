Son Mühür - İzmir temsilcisi Aliağa Futbol, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-siyahlı kulüp, kadrosunu üç yeni oyuncuyla güçlendirdiğini resmen duyurdu. Yapılan anlaşmalara göre İzmir ekibi, 24 yaşındaki forvet Mustafa Yıldırım ve 31 yaşındaki kanat oyuncusu Selim Ilgaz ile 1+1 yıllık; 34 yaşındaki sol bek Caner Cavlan ile de 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transferlerin kariyer geçmişleri

Sarı-siyahlı ekibin yeni oyuncuları geçmiş dönemlerde farklı takımlarda şampiyonluklar yaşadı. Azerbaycan Ümit Milli Takımı forması giyen Mustafa Yıldırım, Çorum FK'da şampiyonluk yaşarken; kariyerinde İstanbulspor, Pazarspor, Iğdır FK, Ankara Demirspor ve Yozgat Belediye Bozokspor kulüplerinde de görev aldı. Bir diğer yeni transfer Caner Cavlan, Hollanda temsilcisi De Graafschap ve Iğdır FK formalarıyla şampiyonluk tadarken; Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Çorumspor ve Serik Belediyespor’da da sahaya çıktı. Geçmişte Fransa U17 Milli Takımı'nda da oynayan deneyimli kanat oyuncusu Selim Ilgaz ise Süper Lig'de 27, 1'inci Lig'de 117 maça çıktı; kariyerinde Hatayspor ile iki, Çorum FK ve Kahraman Maraş İstiklalspor ile birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.