Yerleşkesi Buca'da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi’ne üst düzey katılım gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen zirvede, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da yer alan isimler arasında oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Bakan Mehmet Fatih Kacır’ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede, Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki hedefleri ve dijital dönüşüm süreci üzerinde duruldu.

“Dijital Türkiye” vurgusu!

Zirvede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde dijital alanda güçlü bir Türkiye inşa etme kararlılığını ifade etti.

DEÜ heyeti temaslar gerçekleştirdi!

Dokuz Eylül Üniversitesi’ni temsilen zirveye katılım sağlayan heyette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ile DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut da yer alan isimler arasında oldu.