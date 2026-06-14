14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü sebebiyle paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, düzenli kan bağışının hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aksoy, gönüllü bağışçıların binlerce insan için umut olduğunu ifade etti.

“Bir ünite kan, bir umut”

Kan bağışının sadece acil durumlarda değil, sürekli ihtiyaç duyulan bir destek olduğuna vurgu yapan Aksoy, paylaşımında “Bir ünite kan, bir umut; bir hayat demektir” dedi.

Her gün çok sayıda hastanın tedavisi için kana ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Aksoy, bu ihtiyacın gönüllü bağışçıların duyarlılığı sayesinde karşılanabildiğini belirtti.

“Hayati bir sorumluluk”

Kan bağışının toplumsal dayanışmanın en önemli örneklerinden biri olduğunu ifade edeb Aksoy, sağlığı elveren herkesi düzenli kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Açıklamasında gönüllü bağışçılara teşekkür eden Aksoy:

“14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü vesilesiyle, hiçbir karşılık beklemeden hayatlara umut olan tüm gönüllü bağışçılarımıza teşekkür ediyor; sağlığı elveren herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı

“Acil değil, sürekli ihtiyaçtır”

Kan stoklarının sürekliliğinin önemine de vurgu yapan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, paylaşımını “Unutmayalım; kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır” sözleriyle noktaladı.

