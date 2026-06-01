Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), küresel arenada başarı çıtasını yukarı taşımaya devam ediyor. Saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Center for World University Rankings (CWUR), merakla beklenen 2026 yılı dünya sıralamasını ilan etti.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kuruluşun radarındaki tam 21 bin 291 üniversite arasında güçlü bir duruş sergileyen DEÜ, adını 1206'ncı sıraya yazdırdı. Bu sonuçla İzmir’in köklü çınarı, dünya genelinde en başarılı yüzde 5,7'lik seçkin dilime girdi. Gurur tablosu netleşti.

Nesnel kriterler güçlü konumu kanıtladı

CWUR’un tescillediği bu başarı tesadüf değil. Değerlendirme kuruluşu sıralamayı yaparken üniversitelerin kampüs büyüklüklerine ya da vaatlerine bakmıyor; tamamen somut çıktılara odaklanıyor.

Eğitim kalitesinin düzeyi, mezunların iş dünyasındaki başarısı, akademik kadronun uluslararası niteliği ve en önemlisi bilimsel araştırma performansı gibi temel kriterler üniversitelerin kaderini belirliyor. DEÜ, bilimsel üretkenliği ve güçlü araştırma altyapısıyla küresel devleri zorlayacağını bu sonuçlarla gösterdi.

"Bilimsel çıktılarımız küresel arenada yankı buldu"

Sıralamanın açıklanmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, elde edilen başarıya dair stratejik bir değerlendirme yaptı. Uluslararasılaşma vizyonunun meyvelerini topladıklarını belirten Yılmaz, hedeflerinin bu noktada kalmak olmadığını vurguladı.

Akademik gücü ve araştırma odaklı projeleri sürekli beslediklerini belirten Rektör Yılmaz, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz bu başarı, üniversitemizin akademik birikiminin, araştırma altyapısının ve nitelikli insan kaynağının bir sonucudur. Son yıllarda araştırma odaklı projelerimizde, uluslararası iş birliklerimizde ve bilimsel yayın performansımızda kaydettiğimiz ilerleme, küresel sıralamalara da olumlu şekilde yansımaktadır. Üniversitemizi kısa ve uzun vadede uluslararası alanda çok daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz."

Sırada yeni zirveler var

Rektör Yılmaz, bu küresel tescilde gece gündüz ter döken çalışma arkadaşlarına da özel bir teşekkür parantezi açtı. Üniversitenin farklı alanlarda ürettiği projelerin uluslararası arenada bu denli güçlü bir karşılık bulmasının tüm İzmir için gurur verici olduğunu söyledi.



