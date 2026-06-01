İzmir'in sevilen tatil yerlerinden Çeşme Alaçatı'da dün gece yaşananlar, çevredekileri şaşkına çevirdi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, trafikte drift yaparak ilerleyen bir aracı fark edince hemen müdahale etmek istedi. Ancak "dur" ihtarına uymayan sürücü, gaza basarak bölgeden hızla uzaklaştı.

Nefes kesen kovalamaca acı sonla bitti

Polis ve sürücü arasında uzun süren bir kovalamaca gerçekleşti. Sokak aralarında hızla ilerleyen sürücü, bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, o esnada kaldırımda yürüyen yayaya çarparak durabildi.

Kazanın hemen sonrasında aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, bölgedeki polislerin başarılı müdahalesiyle kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Kazada yaralanan yayanın sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisi edinildi.

Aracında uyuşturucu bulundu

Yakalanan şahsın gerçekleştirilen kontrollerinde, alkollü olduğu tespit edildi. Aynı zamanda otomobilde gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde bulundu. Yaşanan bu olayın ardından sürücüye adeta ceza yağdı.

Çeşitli trafik ihlalleri sebebiyle 610 bin TL tutarında idari para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine 6 yıl boyunca el konuldu. Aynı zamanda kullanılan araç 120 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.