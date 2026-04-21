Son Mühür- Dokuz Eylül Rotaract Kulübü ile Temiz Kalpler Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle gerçekleşen ve 3 yılı aşan “Biz +1 Siz” projesiyle hayata geçen “İçimizdeki Renkler”, sergisi bu yıl bekleyeniyle buluştu.

Projenin birden fazla amaç taşımasıyla birlikte farkındalık yaratan bir sergi olduğunu söylemek mümkün. Sergi down sendromlu bireylerin sanatsal üretimlerini toplumla buluşturarak onların ifade alanlarını genişletmeyi hedefliyor. Toplumsal farkındalığı artırma ve önyargıları kırmayı amaçlayan sergi Dokuz Eylül Rotaract Kulübü’nün benimsediği “iyilik için birleş” anlayışı ise projenin çıkış noktasını oluşturdu.

Yüzeysel değil topluma gerçek anlamda dokunmak istediklerini dile getiren Dokuz Eylül Rotaracat Kulübü 2025/26 Dönem Başkanı İslam Aydemir, “Üç yıldır Temiz Kalpler Down Sendromlular Derneği ile birlikte yürüttüğümüz bu iş birliği bizim için çok kıymetli. ‘İçimizdeki Renkler’ projesi de bu anlayışın en güzel yansımalarından biri. Biz ‘iyilik için birleş’ diyerek çıktığımız bu yolda, her yıl daha fazla kalbe dokunmayı hedefliyoruz” dedi.

Gerçekleşen etkinlik kapsamında onar kişilik ekip kurarak down sendromlu çocuklara tamamen özgür bir alan tanınarak, içlerinden geldiği gibi resim yapmaları istendi.

"İyilik için birleş"

Projenin sadece etkinlikle sınırlı kalmadığını dile getiren Aydemir "Onların o saf mutluluğunu görmek, bizim için her şeyden daha değerliydi. ‘İyilik için birleş’ diyerek bir araya geldiğimiz her projede olduğu gibi, burada da en büyük kazancımız onların yüzündeki gülümseme oldu" diye konuştu.

Aydemir konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Down sendromlu bireylerin toplumla daha fazla iç içe olması, sosyal hayatta daha görünür olması için çalışıyoruz. Bu sergi, onların ne kadar özel ve hayatın ne kadar renkli bir parçası olduğunu göstermek için önemli bir adım. Tüm İzmir halkını, iyilik için birleşmeye ve bu anlamlı sergide bizimle olmaya davet ediyoruz."

Sergi MaviBahçe AVM'de!

Bu özel eserlerin dikkatle çerçevelenerek MaviBahçe AVM B Blok zemin katta, 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında bir hafta boyunca sergileneceği bilgisi verildi.