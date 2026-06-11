İzmir'e kar yağdı mı sorusunun cevabı, hangi bölgeden bahsettiğinize göre değişiyor. Geçtiğimiz kış sezonunda kentin yüksek kesimleri birkaç kez beyaza büründü. Aralık sonunda dokuz ilçenin yüksek noktalarında kar görüldü, şubat ayında da dağlık bölgelerde yağış etkili oldu. Ancak kent merkezi, yani Konak ve Kordon hattı bu tabloya yine uzaktan baktı.

İzmir'e kar en son ne zaman yağdı?

Şehir merkezinin gerçek anlamda karla buluşması oldukça eskiye dayanıyor. Saat Kulesi'nin ve Kordon'un beyaz örtüyle kaplandığı son büyük yağış yaklaşık on yıl önce yaşandı. O gün İzmirliler güne şaşkınlıkla uyandı, Eşrefpaşa sırtlarındaki çatılar bembeyaz oldu ve o kareler yıllarca konuşuldu. Sonraki kışlarda merkez için zaman zaman kar tahmini yapıldı ama yağış çoğunlukla yağmura döndü ya da tutmadan eridi.

İzmir'e kar neden bu kadar az yağıyor?

İşin sırrı coğrafyada. Kent, denize sıfır konumu ve körfezin ılıman etkisi sayesinde kışın bile görece yüksek sıcaklıklara sahip. Akdeniz iklimi kuşağındaki şehirde kış ayları yağmurlu ama ılık geçiyor. Karın yağabilmesi için sıcaklığın sıfıra yaklaşması gerekiyor ki bu, sahil şeridinde nadiren gerçekleşiyor. Soğuk hava dalgaları geldiğinde bile deniz, merkezi adeta bir battaniye gibi koruyor.

İzmir'in kar gören ilçeleri hangileri?

Kar manzarası isteyen İzmirlinin şehirden çıkmasına gerek yok aslında. Ödemiş'in zirvesindeki Bozdağ, kentin kayak adresi olarak her kış beyaza bürünüyor. Yamanlar, Nif Dağı ve Karaburun'un yüksekleri de kar tutan noktalar arasında. Kiraz, Beydağ ve Bergama'nın dağ köyleri ise kimi kışlarda küreme ve tuzlama çalışmalarına sahne oluyor. Belediye ekipleri bu bölgelerde yolların kapanmaması için her kış teyakkuzda bekliyor. Yani İzmir'de kar var ama onu görmek için biraz yükselmek şart. Merkezde yaşayanlar içinse beyaz örtü, on yılda bir gelen sürpriz bir misafir olmaya devam ediyor.