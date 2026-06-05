SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen, Mali Suçlar Müdürlüğü ekipleri tarafınan Buca Belediyesi’ne yönelik 'usulsüzlük', 'rüşvet' ve 'sahte ruhsat' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada adli süreç başladı.Soruşturmanın ilk dalgasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak rüşvet çarkının şifrelerini veren "Kara Kutu" S.K.’nın itirafları sonrasında başlatılan ikinci dalga operasyonda gözaltı süreleri doldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler önce sağlık kontrolüne, ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Rüşvet Çarkını Dijital Veriler Çözdü

Siber suçlarla mücadele ve organize ekiplerinin şüphelilere ait telefon, bilgisayar ve dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemeler, soruşturmanın en somut delillerini ortaya koydu. Sürdürülen soruşturmada çok sayıda belediye çalışanı, bürokrat ve firma temsilcisine ait dijital materyallerde yer alan yazışmalar ve para transferleri dosyaya girdi. Soruşturma dosyasına yansıyan bulgular arasında belediye çalışanlarının kendi aralarında yaptığı görüşmeler de yer aldı. Belediye içerisindeki bazı personel hareketlerine ilişkin değerlendirmeler, ihale süreçlerine dair görüşmeler, belediye içindeki görevlendirmelerle ilgili yazışmalar, bazı personeller hakkında 'bankamatik çalışan' iddialarına ilişkin konuşmalar soruşturma dosyasında yer aldı. Belediye personeli ile müteahhitler arasında geçen geriye dönük mesajlaşmalar, rüşvet trafiğinin ve kirli çarkın nasıl işlediğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

'Arkadaş Paraya Doymuyor' Mesajı Dosyada

Yazışmalarda, imar usulsüzlükleri, onaylanması imkansız projeler ve sisteme girilmeyen sahte ruhsatlar için istenen paraların açık açık konuşulduğu belirlendi. Dosyaya giren en çarpıcı delillerden biri ise, yasa dışı iş yaptırmak isteyen bir müteahhidin, kendisinden sürekli usulsüz ödeme talep eden belediye personeline yönelik kurduğu 'Arkadaş paraya doymuyor' ifadesi oldu. Bu mesaj, rüşvet ağındaki baskının ve dönen paraların boyutunu kanıtlayan en belirgin yazışma olarak kayıtlara geçti. Savcılık tarafından incelenen dijital verilere göre bazı şahıslar arasında çeşitli para hareketlerinin bulunduğu, bu işlemlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Özellikle bazı firma temsilcileri ile belediye çalışanları arasında gerçekleştiği belirtilen transferlerin detaylı olarak araştırıldığı ifade edildi. Yetkililer, para hareketlerinin hukuki niteliğinin yapılacak mali incelemeler sonrasında netleşeceğini belirtiyor.

“Bankamatik personel” iddiaları

Soruşturma kapsamında incelenen görüşmelerde 'bankamatik personel' iddialarına ilişkin bazı konuşmaların da yer aldığı ortaya çıktı. Dijital inceleme raporlarında bazı kişilerin bu konuda değerlendirmelerde bulunduğu ve belediyede yürütülen tahkikatlara ilişkin görüşmeler yaptığı belirtildi. Bankamatik iddiaları, soruşturmanın en kritik bölümlerinden biri olabileceği konuşuluyor. Soruşturmada elde edilen dijital bulguların ardından yeni ifadelerin alınabileceği ve dosyanın kapsamının genişleyebileceği öğrenildi.

S.K.’nın Şifreleri Yazışmalarla Eşleşti

İki dönemdir CHP Buca Meclis Üyesi olan bir isme ait yapı denetim firmasında yöneticilik yapan ve Belediye Başkanı Görkem Duman ile geçmişe dönük fotoğrafları bulunan S.K., cezaevinden verdiği ek ifadede rüşvet çarkının teknik detaylarını anlatmıştı. Emniyetin dijital verilerde yaptığı incelemede, S.K.’nın verdiği şifreler ile müteahhitlerin telefonlarından çıkan WhatsApp yazışmalarının birebir uyuştuğu öğrenildi.

Adliyede Hareketli Saatler

Sahte ruhsatlı otelde kaçak göçmen barındırılmasıyla başlayan ve belediyenin eski ile yeni başkanlarının da ifadesinin alınmasıyla siyasi bir boyuta ulaşan soruşturmada gözler şimdi adliyeye çevrildi. Aralarında belediyenin Ruhsat ve Yapı Kontrol birimlerinde görevli personellerin de bulunduğu şüphelilerin savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.