Son Mühür/ Osman Günden- Çiğli bu 23 Nisan’da da çocukları sevindirmek için kolları sıvadı. Belediye tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği miniklere alışılmışın dışında bir bayram yaşatacak gibi duruyor.

Kutlamaların adresi ise Atatürk Stadı olacak. Stat o gün sadece maçlara değil çocukların kahkahalarına ve renkli sürprizlere ev sahipliği yapacak. Alanda çocuklara sadece bayrak veya balon değil zeka küpünden pamuk şekere kadar ne varsa dağıtılacak. Şarkılar maskotlar ve spor gösterileriyle stat dolup taşacak.

Dolu dolu bir program olacak

Sadece oyunla da bitmiyor iş. Çocukların elleriyle bir şeyler üretmesi için kültür sanat atölyeleri kuruluyor. Kum boyamadan tutun geri dönüşüm atölyesine kadar pek çok durak olacak. Kendi bilekliğini tasarlayan mı dersiniz tuval başında resim yapan mı... Her çocuk kendi yaratıcılığını konuşturacak. Tabii yerinde duramayanlar da unutulmamış. Spor istasyonlarında basketbol atacaklar ya da penaltı vuruşuyla heyecanlanacaklar. Hareketli ve dolu dolu bir gün Çiğli'de çocukları bekliyor.

Başkan Yıldız: "Yüzler gülsün yeter"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da şenlik öncesi heyecanlı. 23 Nisan’ın sadece bir takvim yaprağından ibaret olmadığını ve çocukların kıymetini hatırlatan çok özel bir eşik olduğunu söyleyen başkan Yıldız"Evlatlarımızın hayallerine dokunmak istedik," diyerek tüm aileleri çocuklarıyla beraber Atatürk Stadı'na çağırdı.

Atatürk'ün emanetine sahip çıkmanın yolunun, çocukları mutlu etmekten geçtiğine inanan başkan tüm hazırlıkları bizzat takip ediyor.

