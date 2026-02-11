Son Mühür- CHP Buca'da Çağdaş Kaya'nın halefi kim olacak sorusu cevabını buldu. CHP lideri Özgür Özel'in talimatıyla MYK tarafından görevinden alınan Çağdaş Kaya, karar kendisine tebliğ edilmeden istifasını sunmuştu.

Mevcut ilçe yönetiminin istifa edip etmediğinin tam olarak netleşmediği süreçte Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin İzmir'e gelerek soruna el atmıştı.

Aytekin'in iki günlük İzmir turunda en önemli konulardan biri olan Buca İlçe'nin yol haritası ne olacak sorusu da netleşmiş oldu.

Görkem Duman ve Çağdaş Kaya...



Buca'nın Ufuk Mahallesi delegesi olan Suat Bulut, Çağdaş Kaya'dan boşalan koltuğun yeni sahibi oldu.

Sözlü tebligat yapıldı...

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Çağdaş Kaya'nın önerisiyle gündeme geldiği konuşulan Suat Bulut'a, sözlü olarak tebligat yapıldığı öğrenildi.

''Saat 19.00'da detaylı açıklama yapılacak'' diyen Suat Bulut, ''Mevcut yönetimle çalışacağım söylendi. Ötekileştirmeden, CHP'yi iktidara taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz'' mesajı verdi.