Son Mühür- Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında yaşamını yitirdi.

Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde rol alan Arslan’ın ani ölümü sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Gece yarısı rahatsızlandı

Edinilen bilgilere göre Arslan, gece yarısı Beyoğlu’ndaki evinde aniden fenalaştı. Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan oyuncu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Kanbolat Görkem Arslan kurtarılamadı. Arslan’ın ölüm nedenine ilişkin hastane tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son projesi “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” oldu

Başarılı oyuncu son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol aldı. Tarihi yapımda sergilediği performansla dikkat çeken Arslan, kariyerinin farklı dönemlerinde hem televizyon hem de sinema projelerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.