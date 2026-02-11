Son Mühür / Bornova’da kamuya ait taşınmazların satışı hız kesmeden sürüyor. Daha önce de mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda taşınmazı elden çıkardığı için büyük tepki toplayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki bir kez daha yeni satış kararlarına daha imza attı. İlçenin neredeyse tamamına yayılan yeni ihale listesi, kapsamı ve büyüklüğüyle dikkati çekerken; Altındağ’dan Yaka’ya, Pınarbaşı’ndan Kemalpaşa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada toplam 26 kamu taşınmazı daha satışa çıkarıldı. İhalelerin 26 Şubat’ta yapılacağı duyuruldu.

Kamu taşınmazlarının bedeli 648 milyon lirayı aştı

Açıklanan ihale listesine göre Bornova genelinde satışa çıkarılan 26 taşınmazın toplam muhammen bedeli 648 milyon 908 bin 610 TL olarak belirlendi. Her parsel için ayrı ayrı geçici teminat bedelleri istenirken; arsa, tarla, bağ ve konut niteliğindeki taşınmazların satışa konu edilmesi dikkat çekti. Listede yer alan bazı parsellerin fiili durumunun “işgalli” olarak kayıtlara geçirilmiş olması da dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

İşgalli taşınmazlar da satışta

Altındağ Mahallesi’nde farklı büyüklüklerde üç arsa ile bir adet tek katlı bina ihale listesinde yer aldı. Egemenlik Mahallesi’nde zeytin ağaçlı tarla vasfındaki taşınmaz satışa çıkarılırken, Ergene Mahallesi’nde birden fazla arsa ile avlulu tek katlı evlerin de ihale kapsamına alındığı görüldü. Bu taşınmazların önemli bir bölümünün fiili durumunun “işgalli” olarak belirtilmesi, satış listelerindeki çarpıcı ayrıntılar arasında yer aldı.

Yüksek bedelli parseller dikkati çekti

Gürpınar ve Pınarbaşı-Gürpınar bölgeleri, satış listesinde en geniş yer tutan alanlar oldu. Bu bölgelerde 600 metrekareden başlayıp 5 bin metrekarenin üzerine çıkan çok sayıda arsa için ihale yapılacağı açıklandı. Muhammen bedellerin 17 milyon TL’den başlayarak 110 milyon TL’ye kadar yükselmesi dikkati çekti.

Mecliste oy çokluğu ile gündeme gelmişti

Işıklar Mahallesi’nde yer alan üç arsanın tahmini bedelleri 21 milyon TL ile 76 milyon TL arasında belirlendi. Kemalpaşa Mahallesi’nde satışa çıkarılan altı farklı arsanın bir kısmının fiili durumunun yine “işgalli” olduğu ihale listelerinde yer aldı. Naldöken Mahallesi’nde 765 metrekarelik bir arsa ile Yaka Mahallesi’nde 9 bin 249 metrekare büyüklüğünde bağ vasıflı taşınmaz da satış kapsamına dahil edildi.

Işıklar Mahallesi 11142 ada 3 parselde kayıtlı 512 metrekarelik arsanın satışı şubat ayı meclis gündemine gelmişti. Satışlar, oy çokluğu ile kabul edilmişti.