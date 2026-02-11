Kabul edilen düzenlemeye göre; araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını belirlenen kurallara uygun kullanmayarak kamu huzurunu bozan sürücülere 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Mevzuata aykırı ses, müzik, görüntü ve haberleşme sistemleri ile sürücünün görüş ve kullanım alanı içinde yer alan görüntü cihazlarını bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira para cezası kesilecek, söz konusu araçlar ayrıca 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yeni düzenlemeye göre, seyir halindeyken cep telefonu ya da benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Son ihlalin yapıldığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde aynı kuralın ikinci kez ihlal edilmesi durumunda ceza 10 bin liraya çıkacak. Bir yıl içerisinde ihlalin üç veya daha fazla tekrarlanması halinde ise her seferinde 20 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri her ihlal için 30 gün süreyle geri alınacak.

Emniyet kemeri zorunluluğu

Düzenlemeyle birlikte, sürücü ve yolcuların güvenliği için emniyet kemeri, koruma başlığı, koruma gözlüğü, çocuk bağlama sistemi ve yönetmelikte yer alacak diğer koruyucu ekipmanların usulüne uygun kullanımı zorunlu hale getirilecek. Bu sistemleri doğru şekilde kullanmayanlar, koruyucu ekipman takmamış sayılacak ve kuralların kapsamı ile hangi araçlarda uygulanacağı yönetmelikle belirlenecek. Ayrıca belirli araçlarda yolcuların, araç hareket etmeden önce ve yolculuk sırasında emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılması zorunlu olacak.

Emniyet kemerini uygun şekilde kullanmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası verilecek; bir yıl içinde kuralın 4 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak. Koruma başlığı ve koruma gözlüğünü usulüne uygun takmayanlara da 2 bin 500 lira ceza uygulanacak, ihlalin tekrarı halinde ceza 5 bin ve 10 bin liraya kadar çıkacak. Yönetmelikte belirtilen diğer koruyucu sistemleri kullanmayanlara ve yolcuları emniyet kemeri konusunda uyarmayanlara ise 1000 lira ceza kesilecek.

Koruyucu ekipman eksikliği tespit edilen araçların, gerekli sistemler kullanılmadan trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Sürücüler ayrıca 15 yaşından küçük çocukların koruyucu sistemleri doğru şekilde kullanmasını sağlamakla yükümlü olacak; bu kurala uymayan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ehliyetlerin iade edilmesi için ise kesilen idari para cezalarının tamamının ödenmiş olması şartı aranacak.

Hapis cezası verilecek

Düzenlemeye göre; anlaşma hali dışında maddi hasarlı, yaralanmalı ya da ölümlü trafik kazalarında zabıta izni olmadan zorunlu bir durum dışında olay yerini terk eden veya kaza yerindeki kanıt ve izlerin korunmasına yönelik kurallara uymayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda izinsiz şekilde olay yerinden ayrılan sürücüler hakkında ayrıca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, bu kişilerin ehliyetlerine de 2 yıl süreyle el konulacak. Ehliyetlerin geri alınabilmesi için kesilen tüm idari para cezalarının ödenmiş olması şartı aranacak.

Motorsuz taşıtlar ve elektrikli skuter sürücülerinin hukuki sorumluluğunun ise genel hükümlere tabi olacağı, bu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasından 3 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi. Trafik ihlallerine ilişkin tutanakların; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yetkili personeli tarafından düzenleneceği ifade edildi. İdari para cezası ve diğer tutanaklarda görevli personelin açık kimliği yerine personel tanıtım numarası yer alacak.

Teklifin 6 maddesinin daha kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan birleşime ara verdi.