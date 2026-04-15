Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 15 Nisan’da Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 6 derece artması öngörülüyor.
Ege'ye toz fırtınası uyarısı
Batı kesimlerde yer yer etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.
15 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
HATAY - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
ADANA - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
KONYA - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK - 15°C - Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutlu
TRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 6°C - Parçalı ve az bulutlu
KARS - 8°C - Parçalı ve az bulutlu
MALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN - 9°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 19°C - Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP - 21°C - Az bulutlu ve açık
SİİRT - 18°C - Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu