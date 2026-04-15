Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 15 Nisan’da Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 6 derece artması öngörülüyor.

Ege'ye toz fırtınası uyarısı

Batı kesimlerde yer yer etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.

15 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL - 18°C - Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu

HATAY - 22°C - Parçalı ve az bulutlu

ADANA - 27°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR - 22°C - Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

KONYA - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK - 15°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutlu

TRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 6°C - Parçalı ve az bulutlu

KARS - 8°C - Parçalı ve az bulutlu

MALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

VAN - 9°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 19°C - Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP - 21°C - Az bulutlu ve açık

SİİRT - 18°C - Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi