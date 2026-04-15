Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 15 Nisan’da Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 6 derece artması öngörülüyor.

Ege'ye toz fırtınası uyarısı

Batı kesimlerde yer yer etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi. 15 Nisan 2026 Hava durumu MARMARA ÇANAKKALE - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL - 18°C - Parçalı ve az bulutlu SAKARYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu EGE A.KARAHİSAR - 19°C - Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu İZMİR - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ ANTALYA - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu BURDUR - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu HATAY - 22°C - Parçalı ve az bulutlu ADANA - 27°C - Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA - 19°C - Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR - 22°C - Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ - 20°C - Parçalı ve az bulutlu KONYA - 20°C - Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU - 20°C - Parçalı ve az bulutlu DÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU - 20°C - Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK - 15°C - Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu SAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutlu TRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM - 6°C - Parçalı ve az bulutlu KARS - 8°C - Parçalı ve az bulutlu MALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu VAN - 9°C - Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR - 19°C - Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP - 21°C - Az bulutlu ve açık SİİRT - 18°C - Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA - 22°C - Parçalı ve az bulutlu