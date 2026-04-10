Polat, 9,5 ay süren cezaevi sürecinin ardından 19 Ağustos 2024'te tahliye olmuş, sosyal medyaya daha sade bir profille dönmüştü. Cezaevine girmeden önce sık sık dile getirdiği üçüncü çocuk hayali için 2025'in son aylarında tüp bebek tedavisine başladığını açıklamıştı. Tedavi sürecini neredeyse gün takipçileriyle paylaşan Polat, kararsızlıklar yaşadığını, "bebeğe yetip yetemeyeceğim" korkusuyla transferden birkaç kez vazgeçtiğini anlatmıştı.

Hamilelik duyurusu Şubat'ta yapıldı

Müjdeli haber 22 Şubat 2026 akşamı geldi. Dilan Polat, embriyo transferinden 6 gün sonra pozitif sonucu aile içinde sürpriz bir şekilde açıkladı. Masaya tatlı getiriyormuş gibi yaparak eşi Engin Polat, kızı Nilda ve oğlu Milan Efe'ye hamile olduğunu söylediği anları Instagram hesabından paylaştı. Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Hamilelik Mart'ta sonlandı, Nisan dedikodusu buradan çıktı

Şubat'taki sevinç kısa sürdü. Mart 2026'nın üçüncü haftasında "Geçtiğimiz günlerde 3. bebek müjdesi veren Dilan Polat'ın hamileliği sonlandı" bilgisi basında yer aldı. Kötü habri ablası Sıla Doğu duyurdu.

Nisan başındaysa Polat çifti boşanma kriziyle yeniden gündeme geldi. Yaşanan tartışma sonrası Dilan Polat'ın "deccal, iblis, kertenkele" sözleriyle eşine yüklendiği paylaşımlar viral oldu.

İşte Nisan'daki "hamile mi" dedikodularının kaynağı tam da bu zincir: Algoritmalar, Şubat'taki hamilelik videosunu boşanma haberleriyle birlikte yeniden önerdi, bazı magazin sayfaları eski görüntüleri kırpıp "yeni müjde" gibi servis etti. Takipçiler de tarih kontrolü yapmadan paylaştı.

Sonuç olarak Dilan Polat, Şubat 2026'da üçüncü çocuğuna hamile olduğunu kendi duyurdu, Mart 2026'da bu gebelik düşükle sonuçlandı. Nisan 2026'da yapılmış yeni bir hamilelik açıklaması bulunmuyor. Dolaşımdaki içerikler, 22 Şubat tarihli duyurunun yeniden dolaşıma girmesinden ibaret.