Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen hak sahipleri, Bakanlığın belirlediği şartları sağlayan lisanslı müteahhitlerle anlaşarak krediden faydalanabilecek. Kredi, riskli yapı statüsündeki binaların yıkılıp yeniden yapılması için kullanılacak.

Kredi şartları neler?

Başvuru yapacak hak sahiplerinde aranan temel şartlar:

Açık, devam eden icra kaydı olmamalı

Açık, devam eden takip kaydı olmamalı

Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı

Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranı %70'i aşmamalı

Kredi limiti konut ve iş yeri malikleri için 3 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. İlk 12 ay ödeme yapılmıyor, ardından 180 aya kadar vadelendirme yapılıyor. Aylık faiz oranı %0,69 olarak açıklandı.

Kentsel dönüşüm kredisine başvuru nasıl yapılır?

Başvuru üç aşamalı ilerliyor:

1- Sözleşme

Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşıyor. Tüm yetki belgeleri sisteme yükleniyor. Müteahhit, projeden yararlanmak için gerekli şartlara uyacağını sözleşmeye taahhütname olarak ekliyor.

2- Müteahhit başvurusu

Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini yüklüyor, projeyi kaydediyor ve Başkanlık onayına gönderiyor.

3- Vatandaş başvurusu

Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlıyor. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunuyor.

Bazı gruplara faiz indirimi sunulacak

Projede belirli kategorilere ek faiz indirimi uygulanacak:

T.C. sınırları içinde riskli yapıdaki bağımsız birim dışında başka konutu olmayan malikler

Orta ve düşük gelirli haneler

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az %40 engelli vatandaşlar veya hane reisi kadın olan haneler

A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip binalar için yıllık %0,50, B sınıfı için yıllık %0,25 indirim

Örneğin dört kategoriyi birden karşılayan bir vatandaş, A sınıfı enerji kimlikli bina için yıllık toplam %1,25'e varan faiz indiriminden faydalanabilecek. Bu da aylık %0,69 olan faizin daha da aşağı çekilmesi anlamına geliyor.