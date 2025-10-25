Son Mühür - Meteoroloji, hafta sonu öncesinde ülke genelinde etkili olacak yağışlı hava sistemiyle ilgili uyarıda bulundu. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olması beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur öngörülüyor. Ayrıca, kuvvetli sağanak nedeniyle 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Karla karışık yağmur beklenen şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; Marmara’nın güney ve doğu kesimleri, Kıyı Ege, Karadeniz bölgesi ile Ankara’nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda karla karışık yağmur görüleceği öngörülüyor.Hava sıcaklıklarının Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerinden hafif, yer yer orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için kuvvetli sağanak yağış beklenen 12 ili açıklayarak sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller ise şöyle: Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

25 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu



EGE

A.KARAHİSAR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu,

KONYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 25°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 24°C Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 25°C Parçalı bulutlu