TÜİK'in resmi kayıtlarına göre, ülke genelinde yaşanan yüzde 17,5'lik düşüşten etkilenmesine rağmen İzmir, Türkiye'nin en çok ev satılan üçüncü şehri unvanını bırakmadı. Geçtiğimiz yıl boyunca il sınırları içerisinde toplam 65 bin 465 konutun anahtarı yeni sahiplerine teslim edildi. Ülke toplamındaki 1 milyon 225 bin 926 adetlik pastadan yüzde 5,3'lük bir pay çıkaran şehir, İstanbulluların ve beyaz yakalıların göç rotasındaki önemini sürdürüyor.

ESKİ YAPILARA TALEP YOĞUN

Kent merkezindeki Konak, Karşıyaka ve Bornova gibi ilçelerde boş arsa bulmanın neredeyse imkansız hale gelmesi, piyasayı tamamen mevcut binalara yönlendiriyor. Türkiye genelinde yüzde 69'luk oran ve 846 bin 384 adetlik hacimle domine edilen ikinci el konut ticareti, İzmir tapu müdürlüklerindeki mesainin de belkemiği konumunda. Hem kentsel dönüşüm beklentisi olan alanlar hem de köklü semtlerdeki yaşlı apartmanlar, alıcıların temel hedef noktasında yer buluyor.

KREDİLİ İŞLEMLERDE YAPRAK KIMILDAMIYOR

Faiz oranlarındaki fahiş seviyeler, İzmirlilerin konut finansmanı kullanma iştahını tamamen kapattı. Ülke sathında ipotekli alımların yüzde 36,6 gibi sert bir frenle 177 bin 748'e inmesi ve genel satışlar içindeki oranının yüzde 14,5'te kalması, sahadaki gerçekliği aynen yansıtıyor. Banka kapısını çalmanın maliyeti artınca, vatandaşlar kendi aralarında senetli sistemlere ya da ellerindeki araç ve arsaları takas etme yoluna başvuruyor. Kredili işlemlerin durma noktasına gelmesi, piyasadaki genel hızın kesilmesindeki bir numaralı etken.

SIFIR PROJELER ÇEPERLERE KAYDI

Merkezde yer kalmaması, inşaat firmalarını Menemen, Torbalı ve Kemalpaşa gibi dış ilçelere doğru göçe zorladı. Yeni konut satışlarının yurt genelinde yüzde 17,5 düşerek 379 bin 542 rakamına gerilemesi, İzmir'deki müteahhitlerin yeni yatırım kararlarını da zora soktu. Tüm el değiştirmeler içerisinde yüzde 31'lik ağırlığa sahip sıfır daireler, artık İzmirli için ulaşılması oldukça güç bir noktaya evrilmiş vaziyette.