Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasın ardından CHP tarafından start verilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri hız kesmeden devam ediyor. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bu haftaki adresi ise netlik kazandı. 64'üncümiting pazar akşamı Eskişehir'de gerçekleşecek.

CHP tarafından duyuruldu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından miting adresi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Pazar günü Eskişehir’de buluşuyoruz! Bu bereketli topraklara, bu memleketin zenginliklerine, emeğine ve adaletine hep birlikte sahip çıkacağız! Ne yerin altını ne de halkın alın terini kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz! Milletimizin dediği olacak, milletimiz kazanacak, biz kazanacağız!

26 Ekim Pazar

16.00

Cumhuriyet Meydanı Tepebaşı"

Diğer mitinglerde olduğu gibi, bu mitingin de yoğun bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.