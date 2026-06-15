Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde, modern tarım uygulamalarını artırmak için gerçekleştirilen MEB onaylı ücretsiz Topraksız Tarım Eğitimi'ne start verildi.

15-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek eğitim programı; İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı (BORSAV) ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Program, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda düzenleniyor.

Modern sera alanları yerinde incelendi!

Eğitimin ilk gününde katılımcılar, Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’ne ziyaret gerçeekleştirerek bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip etti. Program çerçevesinde çevrede bulunan modern sera işletmeleri de ziyaret edildi.

“Tarımın geleceğine katkı”

Yapılan paylaşımda, teknoloji ile tarımın bir araya geldiği bu tür eğitim programlarının nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemli katkı sağladığı ifade edildi. Buna ek olarak modern üretim tekniklerinin yaygınlaşmasının, sürdürülebilir tarım hedefleri açısından büyük önem arz ettiği de belirtildi.

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nin sadece üretim altyapısı yaratan bir yatırım olmadığına vurgu yapılan paylaşımda, bununla birlikte bilgi paylaşımı, mesleki gelişim ve yenilikçi üretim anlayışının da merkezinde bulunduğu ifade edildi.

