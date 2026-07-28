Son Mühür- Önce 'mutlak butlan' kararı, sonrasında YENİ Parti'nin kurulma süreci CHP'yi adeta kaynayan kazana dönüştürdü. CHP İzmir ilçe örgütlerinde başlayan istifa furyası Dikili'ye de sıçradı. CHP’den ayrılan belediye başkanlarına Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de katıldı.

Adil Kırgöz ve Emre Kırlı YENİ Parti'de

Dikili Meydanı'nda binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşen programda Kırgöz ile CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı YENİ Parti’ye geçtiklerini duyurdu. Katılım o kadar yoğundu ki program adeta miting havasında gerçekleşti.

"İktidar yürüyüşümüze devam ediyoruz"

Programın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajı verdi. Kırgöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yolumuz açık olsun. Aynı heyecan ve kararlılıkla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde iktidar yürüyüşümüze devam ediyoruz.

Birlikte başaracağız!”

Yeni ilçe binası da duyuruldu

CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı bir önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımındaki videoyla YENİ Parti’nin Dikili’deki yeni ilçe binasını duyurmuştu. Binaya Özgür Özel’in afişi asılırken Kırlı, “YENİ Partimizin yeni ilçe binası, tüm Cumhuriyet ve demokrasi sevdalılarına hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.