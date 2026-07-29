Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Atatürk Kayalıkları yakınlarında Kumgedik ve Hacıhüseyinler kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık ve zeytin alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının dumanları komşusu olan İzmir’in kuzey ilçelerinde de büyük endişe yarattı.

Yangından yükselen ve gökyüzünü kaplayan yoğun dumanlar İzmir’in Bergama ve Dikili ilçelerinden de çıplak gözle görülebiliyor. İzmirli vatandaşların da yakından takip ettiği yangın bölgesine giden ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için zamanla yarışıyorlar.

Ekipler seferber oldu: çevre ilçelerden destek yağıyor

Alevlerin büyümesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri jet hızıyla bölgeye yönlendirildi. Rüzgarın şiddetini arttırması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Çok sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopter havadan müdahale ederken, karadan da çok sayıda arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yangın söndürme personeli alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.

Rüzgar ekiplerin işlerini zorlaştırıyor

Yangının İzmir ve Balıkesir’in geniş bir hattında tedirginlik yaratması üzerinde çevre il ve ilçelerden de bölgeye ilave ekipler sevk edildi. Ekiplerin hem havadan hem karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.