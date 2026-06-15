CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Konak'ta bulunan İl Başkanlığı’nda düzenlenen yönetim kurulu toplantısında ülke ve kent gündemine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. İl yönetim kurulu üyeleriyle buluştuklarını ifade eden Güç, örgütsel çalışmaların ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının üzerinde durulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Güç, İzmir’in 30 ilçesinde sürdürülen parti çalışmalarının detaylı şekilde üzerinde durulduğunu ifade etti.

“Kararlılığını ortaya koyduk”

Toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Özgür Özel’e ve halk iradesine yönelik girişimlerin de gündemde olduğunu ifade eden Çağatay Güç, parti örgütünün bu süreçteki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

“Halkın gücünü temsil ediyor”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücünü örgütünden ve halktan aldığını ifade eden Güç, partinin demokrasi mücadelesine devam edeceğini söyledi. Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajını ileten Güç, her türlü baskı ve siyasi müdahaleye karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.