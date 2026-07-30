Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30.07.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İzmir Dikili Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan taşınmaz satışı gözlerden kaçmadı. 9 adet taşınmazını satışa çıkaran Dikili Belediyesi'nin belirlemiş olduğu toplam muhammen bedel ise 43 milyon 620 bin TL olarak dikkat çekti.

2 farklı mahallede yer alıyorlar!

Dikili Belediyesi tarafından satışa konulan 9 taşınmazdan 5 tanesi İsmetpaşa, 4 tanesi ise İslamlar Mahallesi'nde yer alıyor. İsmetpaşa Mahallesi'nde satışa konulan taşınmazlardan en değerlisi 9 milyon TL'lik muhammen bedeliyle 488 ada 9 parselde yer alıyor. Bu taşınmazın niteliği arsa olarak dikkat çekerken, 350.00 m2'lik alanıyla göze çarpıyor.

İslamlar Mahallesi'nde satışa konulan taşınmazlardan en değerlisi ise 4 milyon TL'lik muhammen bedeliyle dikkat çekiyor. Bu arsa niteliğindeki taşınmaz 107 ada 2 parselde yer alırken, alanı ise 429,40 m2.

İhaleler ne zaman?

9 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihaleler, 21.08.2026 tarihinde 10.00-11.20 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi, 304 Sokak, No:6 adresinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda encümen huzurunda ve şartname gereğince yapılacak.