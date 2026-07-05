Son Mühür/ Merve Turan- Dikili Belediyesi, 6-12 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 60 sporcunun yer alacağı "15 Yaş Altı Plaj Voleybolu Turnuvası"nı ilk kez gerçekleştiriyor.

Şadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'ndeki etkinlikte, çevre ilçelerden gelen çocuklar hem yarışacak hem de bir araya gelecek.

"Onlara sporu sevdirmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı"

Çalışmaları yıl boyu devam ettirdiklerinden bahseden Voleybol Antrenörü Fazlı Şekerkaya, "Antrenör arkadaşım Derya Murat ile birlikte yaklaşık 200 çocuğumuzla yıl boyunca düzenli olarak çalışıyoruz.

Yaz döneminde plaj voleybolu, kış döneminde ise haftada 18 saat spor salonu antrenmanlarımız ve resmi lig mücadelelerimiz devam ediyor.

Bu yıl ilk kez çocuklarımıza özel bir plaj voleybolu turnuvası düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların heyecanına tanıklık etmek, gelişimlerini görmek ve sporu sevdirmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Bu organizasyonun geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın yalnızca bugünün değil, yarının da umudu olduğuna inanıyoruz"

Gençlerin sosyal gelişimine büyük önem verdiklerini dile getiren Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise şöyle konuştu:

"Biz, çocuklarımızın yalnızca bugünün değil, yarının da umudu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle sporu gençlerimizin yaşamının doğal bir parçası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

İlk kez düzenlediğimiz 15 Yaş Altı Plaj Voleybolu Turnuvası da bu anlayışın önemli bir parçası. Çocuklarımızın rekabet ederken paylaşmayı, mücadele ederken saygıyı, kazanırken de kaybederken de centilmence davranmayı öğrenmelerini önemsiyoruz.

Dikili'mizin yanı sıra çevre ilçelerden gelen genç sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Şadi Erdem Plaj Sporları Tesisimizde bir hafta boyunca yaşanacak bu güzel heyecana tüm hemşehrilerimizi ortak olmaya davet ediyorum."

Kupalar 12 Temmuz'da sahibini bulacak

6 Temmuz'da başlayacak olan heyecan dolu turnuva, 12 Temmuz günü oynanacak final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.

