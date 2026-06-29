Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Ahmet Özken, kürsüden gerçekleştirdiği sunumda hem Kemalpaşa Kirazı, hem de özellikle sanayi sektörlerine istihdam kaynağı oluşturan meslek yüksekokullarının son durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Kemalpaşa kirazı Türkiye’de bir numaradır”

Kürsüden gerçekleştirdiği sunumuna başlamadan önce Kemalpaşa kirazının önemi ve ihracat süreçleri hakkında konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Dr. Ahmet Özken, “Kemalpaşa kirazı, Türkiye’de bir numaradır.

Dünya üzerinde 4 milyon tona yakın kiraz üretiliyor. Türkiye yaklaşık 850 bin ton ile birinci sırada, üretimde birinciyiz bizi Şili davet ediyor. Bizim yarımız oranında üretim yapan Şili, Türkiye’nin 15 katı üzerinde ihracat yapıyor. İçinde bulunduğumu kent kiraz üretiminde en ön sıradadır. Kemalpaşa kirazı ilk hasat yapıldığı bölgedir. Biz buna coğrafi işaret alma şansını yakaladık” dedi.

“Aliağa ve Çiğli’de çok güzel meslek liselerimiz var”

Son olarak, Meslek Yüksekokulları’ndan mezun olan öğrencilerin istihdam giriş süreçleri ile ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Özken, iş garantili meslek yüksekokullarının açılması gerektiğini savunarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yüzde 50’si okuduğu işi yapmıyor ve ortalama iş bulma süreleri 16 ay. Hem Aliağa’da, hem Çiğli’de çok güzel meslek liselerimiz var. İş garantili meslek yüksek okulları için örnek bir projeye başladık. Bu mevcut OSB Başkanlarımızın hayata geçirebilecekleri önemli bir proje olacak diye düşünüyorum”