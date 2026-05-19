Yağmur Daştan / Son Mühür - Gündem Masası programında bu hafta, İzmir’deki belediye başkanlarının üniversite diplomaları ve özgeçmişlerindeki eğitim bilgileri bir kez daha masaya yatırıldı. Duayen Gazeteci Hasan Çölmekçi’nin geçtiğimiz hafta başlattığı ''İzmir'deki hangi belediye başkanlarının diplomasında soru işareti var?'' tartışmasının ardından, kentteki yerel yönetimlerden ardı ardına açıklamalar geldi. Birçok belediye Son Mühür’e bilgi vererek konuya açıklık getirip sessizliğini bozarken, Kemalpaşa Belediyesi’nin tek yanıt vermeyen belediye olarak kalması dikkat çekti.

Tartışmanın fitilini ateşleyen Gazeteci Hasan Çölmekçi, programın ilerleyen dakikalarında yerel siyasette kartları yeniden karacak yeni bir dosyayı daha açtı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün üniversite diploması ve akademik geçmişine yönelik gündeme bomba gibi düşecek iddialar ortaya atan Çölmekçi’nin açıklamaları, İzmir’deki diploma mesaisinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin sinyalini verdi.

Çölmekçi'nin Gündem Masası'ndaki sözleri şu şekilde:

''Lise mezunuysan lise mezunuyum de. Ya da gittim de, 2 yıllık fakülte ya da liseden mezun oldum de. Yurtdışında işte Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da, Makedonya’da bitirdim de... Genelde böyle yapıyorlar çünkü... Buradan okullardan mezun olanlar var. Şimdi, Güzelbahçe belediye başkanı Mustafa bey, lise mezunuydu mesela. O yüzden, bir müddet belediye başkanı yardımcısı olamaz diye görevinden alınmıştı. Sonra bir kayboldu ortadan. Azerbaycan’dan bir okuldan 1 yılda bitiridi geldi orayı. Ben buna da şaşırıyorum açıkçası... 1 yılda bir okul nasıl biter?''

''Hiç gitmeden parayla alınmış diplomalar mı yoksa?''

''Birincisi yurtdışında okuman için ingilizcen olması gerekiyor. İşte, Makedonya bu şekilde Kıbrıs falan… İnilizcesi var mı mesela bunların… İkincisi o diplomalar gerçektir ama gerçekten, Hak edilerek mi alınan diploma mı bunlar? Yoksa 1 yıl kaydolup hiç gitmeden parayla alınmış diplomalar mı yoksa?''

Dikili belediye başkanıyla ilgili olay sözler...

Hasan Çölmekçi programın ilerleyen bölümlerinde İzmir siyasetini sarsacak yeni bir iddia ortaya attı. Dikili'den Çölmekçi'ye gelen bilgilere göre, Dikili belediye başkanı Adil Kırgöz'ün Beykoz Üniversitesi'nden bir üniversite diplomasının olduğunu ve bu diplomanın inandırıcılığının olmadığını bununla birlikte, diplomanın okula gitmeden alındığı iddia edildi:

''Aynı şekilde, Dikili belediye başkanıyla ilgili de bir şeyler geldi bana, bir ihbar geldi... Üniversite mezunu olduğu fakat üniversitenin adı var ama öyle bir üniversitede okumamış başkan. Yani şöyle, özel bir üniversiteyi yazmış oraya, fakat o üniversitede okumadığı iddia ediliyor. Bu önemli bir şey. Bunları neden saklıyorsunuz? Okuduysan okudun, okumadıysan okumadın… Yalan söylemeye ne gerek var? Bu zaten çok basit bir şekilde ortaya çıkar. Yüksek Seçim Kurumu bunu isteyebilir. Gönder bana der diplomanı. Üniversitenin ismini de vereyim Beykoz Üniversitesi. Oradan bana gelen bilgi şu ‘kesinlikle o üniversitede okumamış’. Bu bilgiyi bana veren çok eski bir tanıdığı... Hatta bakın bana nişan fotoğrafını bile gönderdi...''