İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında önemli bir operasyona imza atıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 74 düzensiz göçmenle ilgili işlem gerçekleştirildi. Karaburun açıklarında sürüklenen bottaki 34 göçmen kurtarılırken, Dikili açıklarında ise 40 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi.

Yardım çağrısı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklama çerçevesinde, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği öğrenildi.

Yardım çağrısının ardından harekete geçen ekipler, olay yerine Sahil Güvenlik botları ile helikopter gönderdi. Deniz üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından botta bulunan 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Radar tespiti!

Buna ek olarak Dikili açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından deniz üzerinde hareket halinde olan bir lastik botun olduğu belirlendi.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheli botu durdurarak kontrolde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda bot içerisinde 40 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi.

İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler!

Karaburun’da kurtarılan ve Dikili’de yakalanan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemleri gerçekleştirilirken, işlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.