İzmir'de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyon sonucunda toplamda 31 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi. Seferihisar açıklarında denizde düzenlenen operasyonda 24, Dikili ilçesinde ise karada 7 düzensiz göçmen belirlenerek yakalandı.

Hareket halindeki lastik bot durduruldu!

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde olan İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından Seferihisar açıklarında ilerlemekte olan bir lastik bot belirlendi.

İhbar sonrasında bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu (KB-22), lastik botu durdurarak içerisindeki 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin yapılması için ilgili birimlere gönderildi.

Kara üzerinde 7 düzensiz göçmen yakalandı!

Dikili ilçesinde görevini sürdüren Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, kara üzerinde gerçekleştirdiği kontroller esnasında 5 düzensiz göçmeni ve beraberlerindeki 2 çocuğu belirledi.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri sonrasında toplam 7 kişi gözaltına alınarak gerekli idari işlemler için yetkili kurumlara gönderildi.

