Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde geçmiş yıllarda Parti Meclisi ve Bayraklı İlçe Başkanlığı gibi önemli görevler de üstlenmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Didem Gültekin, İzmir’de mutlak butlan aleyhinde gerçekleşen protestolarda Kemal Kılıçdaroğlu ve Mahir Polat aleyhindeki sloganların arkasındaki ismin Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen olduğunu açıkladı.

Didem Gültekin: Hain Kemal sloganını eski AK Partili Mehmet Türkmen attırmıştır

Yayınladığı açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘hain’ sloganının arkasında Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen olduğunun altını çizen ve Türkmen’in CHP’nin değerlerine düşmanlık ettiğini aktaran Didem Gültekin, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu‘na ‘Hain Kemal’, İzmir Milletvekilimiz Sayın Mahir Polat’a ise ‘İzmir’in utancı’ sloganları attıran anlayışın arkasından eski AK Partili Mehmet Türkmen’in çıkması kimseyi şaşırtmamıştır. CHP’yi kullanıp CHP’nin değerlerine düşmanlık edenlerin ömrünü CHP’ye adamış insanlara laf söylemek haddine değildir. Emekçiyi işten çıkaran, parti kültürünü hiçe sayan, ayrıştırıcı dili siyaset sanan bu anlayış; ne Kemalpaşa’ya ne de Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışmamaktadır.” dedi.

“Haddinizi bilin”

Son olarak, olarak kardeşi kardeşe kırdırmalarına izin vermeyeceklerini vurgulayan CHP’li Gültekin söz konusu açıklamasında şu cümleleri kullandı: “Kardeşi kardeşe kırdırmanıza müsaade etmeyeceğiz. Örgütün emek veren evlatlarını tehdit ederek örgüte rağmen makam sahibi yapılanlara, Genel Başkanımız ve Milletvekilimizin adını mezar taşı yapanlara, adını anmaya korkanlara ya da hakareti övünç yapanlara açıkça söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir milletvekilimiz Mahir Polat onurumuzdur. Haddinizi bilin.”