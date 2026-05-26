Son Mühür – Ankara’nın önemli gazetecilerinden Saygı Öztürk, mutlak butlan kararıyla tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi yeniden dizayn çalışmalarını değerlendirerek, Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı hedef alacağını belirtti.

Tugay-Kılıçdaroğlu çekişmesi mi başlıyor?

Gazeteci Saygı Öztürk’ün, sosyal medyaya yansıyan iddialarına göre Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı ile tekrardan genel başkanlık koltuğuna oturan lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na takıntılı olduğunu ve önümüzdeki dönemlerde ihraç ve disiplin gibi bir hamle olabileceğini iddia ederek, Tugay’ın Özel’e destek veren ilk belediye başkanlarından biri olduğunu hatırlattı.

Saygı Öztürk: Kılıçdaroğlu, Başkan Tugay’a takıntılı

Öztürk’ün, Ankara ve İzmir kulislerini derinden sarsan açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da takıntılı. Önümüzdeki dönemlerde bazı ihraçlar veya bazı disiplin yaptırımları gündemi gelirse bunların arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da olabileceğini belirtelim. Çünkü İzmir Belediye Başkanı, Özgür Özel’in adaylığına ilk imza veren isimlerden birisi olduğunu da bu arada hatırlatmış olalım.”