Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarındaki hareketlilik iyice artmış durumda. Bu yıl en büyük farklılık ise vatandaş kurbanlık seçimi için sosyal medyaya yöneldi. Kurban pazarlarının nabzını sosyal medya platformlarında tutan satıcı ve içerik üreticisi, vatandaşların evlerinden çıkmadan tüm pazarları ekran başından gezdiğini belirtti.

Pazarın en dikkat çeken ismi hem kurban satıcılığı yapan hem de sosyal medyada ürettiği içeriklerle vatandaşlara rehberlik eden Ceyhan Ece oldu. Ece vatandaşın kendi bölgesinden gelen hayvanları görmek istediğini belirterek "İnsanlarımız kendi bölgelerinden gelen hayvanları görmek, fiyatlarını öğrenmek ve ırkları tanımak ister. Biz de bunları gösteriyoruz, anlatıyoruz ve halkımıza sunuyoruz. Kim hangi pazara yakınsa, fiyatlar kime uygunsa oraya gitsinler diye çabalıyoruz.

Vatandaşlarımızın, bu işle ilgilenen İzmir'in yüzde 70'i beni tüm sosyal medya platformlarımda takip ediyor diyebilirim. İstedikleri malları teyit edip, gidip alıp kestiriyorlar. Şunu net söylüyorum; vatandaşlarımız beni takip ederken aslında İzmir'deki bütün kurban pazarlarını gezmiş oluyorlar.” dedi.

Pazardaki kurbanlıkların kilolarından ve fiyatlarından bahseden Ece “Şu an çadırımızın en büyük hayvanı 820 kilo civarında. Buna 320 bin lira diyoruz ama pazarlık payımız var, 300 bine de vereceğiz.” diye ekledi.

"Maliyetler çok yüksek”

Kemalpaşalı satıcı Erkan Karabulut ise "25 liradan 40 liraya kadar mal satmaya çalışıyoruz ama vatandaşın denkleştirmesi çok zor. Pazar yerinin 70 bin lira kirası var, çoban, elektrik, su ve yem masrafları derken maliyetlerimiz çok yüksek. İster istemez bunu müşteriye yansıtıyoruz. Bu sene tatil uzun, insanların çoğu tatile gidiyor, bu yüzden biraz korkuyoruz açıkçası" ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar felaket"

Pazar ziyaretinde fiyat araştırması yapan Nurgül Şen, fiyatların “felaket” olduğunu dile getirerek şu ifadelerde bulundu:

"Her şey yerli yerince ama tabi ki vakti zamanı, her şey pahalı. Biz küçükbaş alacağız, bu zamanda büyükbaş hayvanı nerede alacaksın? Fiyatlar felaket"