Didem Ceran'ın sosyal medyada "yüz nakli" olarak tanımladığı işlem, tıbbi anlamda bir organ nakli değil. Yüz yapısını tamamen değiştiren, kemik müdahalelerini de içeren çok katmanlı rekonstrüktif ve estetik bir cerrahi operasyon. Ceran'ın yüzünün yandığına dair iddialar da bu süreçte ortaya çıktı. Ancak yapılan açıklamalara göre yüzünde yanık yok. Görüntünün nedeni ağır estetik operasyon ve kanser tedavisi süreci.

Didem Ceran neden yüz nakli oldu

Didem Ceran yüz nakli gibi radikal bir kararı birkaç nedenle aldığını açıkladı. Yüz yapısını yenileme isteği ilk neden olarak gösterildi. Ceran, yüzündeki yaşlanma belirtilerini gidermek ve daha bebeksi bir görünüme kavuşmak istediğini söyledi. Mevcut yüz hatlarından memnun olmadığını belirten fenomen, radikal değişimde karar kıldı.

Kemik yapılandırması operasyonun en ağır kısmı oldu. Türkiye'de daha önce geçirdiği operasyonlardan farklı olarak, Kore'deki cerrahlar çene kemiklerini keserek yeniden yapılandırdı. Ceran, "Kemiklerim kesildi, çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı" diyerek operasyonun derinliğini anlattı.

Sağlık sorunları da sürece dahil edildi. Ameliyat sırasında sadece estetik değil, sağlık amaçlı müdahaleler de yapıldı. Yıllar öncesinde patlamış olan göğüs silikonlarının temizlenmesi işlemi de bu uzun cerrahi sürece eklendi.

Kanser süreciyle mücadele ise en önemli nedenlerden biriydi. Ameliyat sonrası yaptığı açıklamalarda göğüs kanseri tedavisi gördüğünü söyleyen Ceran, bu zorlu süreçte kendisini daha iyi hissetmek ve yenilenmek istediğini ifade etti.

Yapılan işlemler listesi şöyle. Derin yüz germe, göz büyütme ve şekillendirme, dudak şekillendirme ve lifting, çene kemiği törpüleme ve yeniden yapılandırma.

Didem Ceran'ın yüzü yandı mı

Didem Ceran'ın yüzünün yandığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak yüzünde yanık benzeri bir görüntü olduğu düşüncesinin iki önemli nedeni var.

Birincisi ağır estetik operasyon ve ödemler. 2026 yılının başında Güney Kore'de geçirdiği çok kapsamlı estetik ve rekonstrüktif operasyon sonrası yüzde şişlik, morluk ve kızarıklık oluştu. Bu görüntüler sosyal medyada yanık gibi algılandı.

İkincisi kanser tedavisi süreci. Ceran, Şubat 2026'da yaptığı açıklamada göğüs kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu. Kanser tedavisi kapsamında kullanılan ağır ilaçların cilt üzerinde hassasiyet, kızarıklık veya dökülme gibi yan etkiler yaratabileceği biliniyor. Bu da yüzdeki değişimi artırdı.

Didem Ceran kimdir

1981 doğumlu olan Didem Ceran, ilk olarak 2006 yılında Oryantal Star yarışmasıyla tanındı. 2011 yılında Survivor Gönüllüler takımında yarışarak popülerliğini artırdı. Sosyal medyadaki aykırı paylaşımları ve girdiği polemiklerle sık sık magazin gündeminde yer aldı.