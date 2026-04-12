Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı, ilk bölümüyle hızlı bir giriş yaptı ve şimdi gözler ikinci bölüme çevrildi. Pazartesi akşamlarının yeni iddialı yapımı, ilk bölümde Yusuf'un hikayesiyle dikkat çekmişti. İzleyiciler şimdi 2. bölüm yayın tarihi ve yeni bölümde neler olacağını merak ediyor.

Delikanlı 2. bölüm ne zaman

Delikanlı dizisinin ikinci bölümü 13 Nisan 2026 Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizi her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanıyor. İlk bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, yeni bölümüyle prime time rekabetinde yerini alacak.

Yapım ekibi, ikinci bölüm için tanıtımı da yayınladı. Tanıtımda Yusuf'un geçmişten gelen hesaplaşması ve Hazan ile yıllar sonra yaşanan karşılaşma öne çıkıyor.

Delikanlı 2. bölümde neler olacak

Yeni bölümde hikayenin merkezinde Yusuf'un dönüşümü var. Polisler tarafından kıstırıldıktan sonra yaralı halde kaçmayı başaran Yusuf, içine sürüklendiği karanlık süreçle geri dönüşü zor bir yola giriyor. Günümüzde ise artık daha güçlü, soğukkanlı ve planlı bir karaktere dönüşen Yusuf, geçmişiyle yüzleşmeye başlıyor.

Özellikle Hazan ile yıllar sonra yaşanan karşılaşma, dizide duygusal gerilimi artıracak. Yusuf'un perde arkasında yürüttüğü planlar adım adım ilerlerken, Sarp'ın iş dünyasında aldığı darbe dengeleri değiştirecek. Dila'nın Yusuf ile yakınlaşması ise hikayede yeni bir kırılma noktası oluşturacak.

İkinci bölümde Yusuf'un geçmişi ve kurduğu planların nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, karakterler arasındaki ilişkiler de derinleşecek.

Delikanlı hangi gün yayınlanıyor

Oyuncuları

Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Aybike Ertürk ve ekibinin yazdığı Delikanlı'nın kadrosunda güçlü isimler yer alıyor.

Başrollerde Mert Ramazan Demir Yusuf karakterine, Melis Sezen Hazan karakterine hayat veriyor. Dizide ayrıca Salih Bademci Sarp, Mina Demirtaş Dila, Onur Ünsal Kamer, Gökhan Yıkılan Korkut, Erdem Adilce Remzi, Asena Girişken Arzu, Velatnu Aydın Murat, Fırat Altunmeşe Saffet, Zehra Barto Elmas, Dilara Yılmaz Asya, Mine Teber Meryem, Elçin Atamgüç Makbule, Zamire Zeynep Özdemir Nazan, Kerimcan Kamal Tahsin, Necat Bayar Tayyar, Ergun Kuyucu Hüsnü, Sinem Öcalır Fidan, Hakan Eksen Gürbüz, Tuana Naz Tiryaki Elif, Aslı Kaplan Nimet, Gökhan Güvenatam Halil ve Devrim Yakut Zühre rolleriyle yer alıyor.