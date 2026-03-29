Son Mühür / Osman Günden - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın 100 yıllık narkoz” ve “homo laikuslar” ifadeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Yalçın'ın bu ifadelerine çok sayıda tepki gelirken, bir tepki de Tüm Yerel-Sen'den geldi. Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Yalçın'ı sert sözlerle hedef aldı. Erdağ bu ifadeleri, Cumhuriyet’e, halka ve emek mücadelesine açık saldırı olarak ifade etti.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayarak sendikacılık yapılmaz!"

Yalçın'a sert bir tepki gösteren Erdağ, "100 yıllık narkoz’ demek, bu ülkenin bağımsızlık mücadelesine, Cumhuriyet’in kurucu iradesine ve halkın ortak değerlerine alenen hakaret etmektir. Bu sözler cehaletin değil, kasıtlı bir ideolojik körlüğün ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılayarak sendikacılık yapılmaz! Bu ifadeler, milyonlarca yurttaşı ötekileştiren, hedef haline getiren son derece tehlikeli bir zihniyetin dışavurumudur. Sendika başkanı sıfatı taşıyan birinin ağzından çıkan bu sözler, emekçileri birleştirmek yerine birbirine düşman etmeyi amaçlamaktadır. Bu, sendikacılık değil; açıkça toplumsal fay hatlarını kaşıyan bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse bu değerlere dil uzatamaz!"

Memur-Sen'in emekçilerin gerçek sorunlarından uzaklaştığına; ekonomik kriz, yoksulluk ve güvencesizlik konusunda sessiz kaldığına vurgu yapan Erdağ, "Bugün milyonlarca kamu emekçisi geçim derdiyle boğuşurken, iktidarın politikalarına tek kelime edemeyenlerin Cumhuriyet’e saldırarak gündem yaratmaya çalışması ibret vericidir. Emekçinin sofrasındaki ekmek küçülürken, onların derdi ideolojik nefret üretmek olamaz! Tüm Yerel-Sen olarak buradan açıkça söylüyoruz: Cumhuriyet bu ülkenin onurudur, laiklik bu halkın güvencesidir, emek mücadelesi ise bizim kırmızı çizgimizdir. Hiç kimse bu değerlere dil uzatamaz! Bu dili reddediyoruz, bu zihniyete boyun eğmiyoruz!" dedi.