Karşılaşma, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda dolu tribünler önünde oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede taraflar gol bulamayınca puanlar paylaşıldı.

Seriler sona erdi

Golsüz tamamlanan mücadeleyle Karşıyaka’nın 6 maçlık, Eskişehirspor’un ise 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bu sonuçla Karşıyaka 60 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Eskişehirspor 64 puanla ikinci sırada kaldı.

Lider Kütahyaspor avantajı kaptı

Haftanın en kârlı çıkan takımı ise lider Kütahyaspor oldu. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada puanını 72’ye yükselten lider ekip, bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Kütahyaspor, önümüzdeki hafta Eskişehirspor deplasmanından puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Maçtan öne çıkan pozisyonlar

Karşılaşmada iki ekip de gol bulmakta zorlandı.

21’inci dakikada Karşıyaka’dan Ömer Faruk’un kafa vuruşunu kaleci Bora kritik bir refleksle kurtardı.

37’nci dakikada Murat’ın sert şutu üst direkten auta çıktı.

İkinci yarıda ise oyunun kaderini etkileyen bir an yaşandı.

Kırmızı kart dengeleri değiştirdi

48’inci dakikada Eskişehirspor’da Ozan İsmail, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Karşıyaka, sayısal üstünlüğünü skora yansıtamadı.

Tribünlerden barış mesajı

Maç öncesinde iki takım taraftarları örnek bir Fair-Play davranışı sergiledi. Sahaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün yer aldığı pankartla çıkıldı.

Taraftarlar birlikte beyaz güvercinler uçurarak barış mesajı verirken, “Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin” sloganları tribünlerden yükseldi.

Saha dışında dayanışma mesajı

Karşılaşma öncesinde iki kulüp ortak bir video paylaşırken, teknik direktörler Burhanettin Basatemür ve Hakan Şapçı’nın samimi görüntüleri dikkat çekti.

Tribünlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle dışarıda kalan taraftarlar için iki takım taraftarları birlikte tepki gösterdi. Ev sahibi ekip, yağışlı hava nedeniyle misafir taraftarların içeri alınmasını talep etti.

Protokol tribününde tanıdık isimler

Mücadeleyi Cemil Tugay ve eski milli futbolcu Tanju Çolak da tribünden takip etti.

Gözler şampiyonluk yarışında

Ligin son haftalarına girilirken zirve yarışı iyice kızıştı. Özellikle Kütahyaspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak kritik karşılaşma, şampiyonun belirlenmesinde kilit rol oynayacak.