Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde okuyan Türkan Şimal Geyik, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yapılan 14. Genç Çevirmenler Yarışması’nda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye genelindeki 47 üniversiteden 164 öğrencinin mücadele ettiği yarışmada Şimal, üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Yarışma jürisi, öğrencileri yalnızca dil bilgisinde değil anlamın doğruluğu, metnin akıcılığı ve terminolojiye hakimiyet gibi konularda detaylı bir değerlendirmeye tabi tuttu.

Geyik, bu derecesiyle aynı zamanda ATAUM bünyesindeki "Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı"na katılma hakkını da kazandı. Geyik, ödülünü 8 Haziran’da Ankara’da yapılacak resmi törenle teslim alacak.

“Hocalarım bana çok destek oldu”

Yarışma sürecini anlatan Geyik, "Hazırlık sürecinde Dekanımız Prof. Dr. Neslihan Yetkiner, Doç. Dr. Ilgın Aktener, Araştırma Görevlileri Aslı Melike Soylu ve Doğa Taşlı hocalarımız bana çok destek oldu.

Hocalarımızın getirdiği AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan metinleri ve kendi bulduğum farklı metinleri çeviriyordum.

Hocalarım gerekli uyarıları yapıyor, düzeltmem gereken noktaları söylüyorlardı. Aynı dönemde sınavlar, sözlüler ve sunumlar da olduğu için benim için oldukça yoğun bir süreçti.

Yarışmaya hazırlanırken bir yandan da AB müktesebatı kitabındaki terimleri, noktasına ve virgülüne kadar ezberliyordum. Çünkü en küçük kelime ya da imla hatası bile puan kaybına neden olabiliyordu." dedi.

"Bu ödülü okuluma kazandırmış olmaktan dolayı mutluyum"

Sonuçları ilk öğrendiğinde yaşadığı heyecandan bahseden Geyik, "Derece aldığımı ilk olarak arkadaşımın attığı mesajla öğrendim.

Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Gün boyunca heyecandan, sonuçların açıklandığı siteye tekrar tekrar girip kontrol ettim.

AB metinleri gibi ciddi ve derin terminoloji bilgisi gerektiren bir alanda, çevirimin konunun uzmanları tarafından beğenilmesi benim için büyük bir gurur.

Bu ödülü okuluma kazandırmış olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında yüksek lisans yapmayı hedefliyorum"

Elde ettiği başarının kariyerine etkilerini anlatan Şimal, "Okul bittikten sonra yurt dışında yüksek lisans yapmayı hedefliyorum.

AB ya da dış ilişkiler alanında kazanacağım tecrübelerin ardından, ilerleyen dönemde akademik kariyeri de tercih edebilirim." diye konuştu.

Akademiden tam destek

Öğrencisinin başarısını değerlendiren İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Yetkiner, duyduğu memnuniyeti, "Şimal’in çeviri yarışmasında elde ettiği başarı; disiplinli çalışmanın, dil yetkinliğinin ve akademik rehberliğin önemli bir göstergesi.

Genç Çevirmenler Yarışması, çevirmenlik mesleğinin görünür kılınması ve çevirebilirim öğrencilerinin akademik motivasyonlarının güçlendirilmesi konusunda önemli katkılar sağlıyor.

Bölümümüz öğrencilerinin yıllar içinde aldığı güzel derecelere, bir yenisini daha ekleyen öğrencimizi içtenlikle tebrik ederken, emeği ve yönlendirmeleriyle sürece katkı sunan değerli öğretim elemanlarımızı da gönülden kutluyorum." diyerek anlattı.