Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası’nı klasik bir etkinlikle değil, denizdeki kirliliğe dikkat çeken bir operasyonla karşıladı.

Bostanlı Balıkçı Barınağı’nda bir araya gelen ekipler, deniz dibine daldıklarında karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Denizden masa ve klozet kapağı çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile İtfaiye Dairesi’ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 600 metrelik bir hatta yoğun çalışma yürüttü.

Suyun altından çıkarılan araba lastikleri, boş cam şişeler, plastik masa, sandalye ve hatta bir klozet kapağını gören ekipler gördükleri karşısında şoke oldu.

"Temizlemenin en güzel yolu hiç kirletmemek"

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, bu etkinliğin yanızca bir temizlik değil, aynı zamanda bir uyarı niteliğinde olduğunu söyleyerek, "Bu konuda hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Deniz kirliliği artık küresel bir sorun haline geldi.

Öyle ki, sadece bir saat içinde denizlerimize 675 ton çöp karışıyor. Eğer bu çöpleri bir araya getirseniz, yedinci kıta büyüklüğünde devasa bir alan oluşuyor. Bu yüzden artık çok daha dikkatli hareket etmemiz gerekiyor.

Müdürlük olarak yılda ortalama 1100 ton katı atık topluyoruz. Ancak ne kadar toplarsak toplayalım, temizlemenin en güzel yolu hiç kirletmemek. Felaketin tam kıyısına gelmeden, kıyılarımıza sahip çıkmak zorundayız" dedi. ifadelerini kullandı.