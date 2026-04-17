Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi İzBB Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Bornova Işıklar Mahallesi’nde belediyeye ait taşınmaz üzerinde “İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisi” kurulması için meclis gündemine gelen rapor, değerlendirilmek üzere komisyonlara havale edilmişti. Kararın neticesi bugün belli oldu ve komisyonlar oy çokluğu verdi. Kent genelinde oluşan inşaat atıklarının çevreye zarar vermeden geri kazanılması ve ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan proje kapsamında, söz konusu alanın Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’ye devredilmesi planlanıyor. Hazırlanan protokolün kabulü ve imzalanması için ise Cemil Tugay’a yetki verilmesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

“Olmayacak duaya amin demeye kalkıyoruz”

Planlanan alanda yüksek gerilim hattı olduğunu söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, “Bu alanın 15 metre gerisinde okul var, alanın üzerinden yüksek gerilim hattı geçiyor. Buranın bir atık tesisi olması isteniyor. Olmayacak duaya amin demeye kalkıyoruz. Bu katı atık sonuçta bu alana olduğu şekliyle gelecek. 11 bin 600 metrekare bir alan. Bu ciddi bir yatırım. Alternatif bir alan var 100 metre ilerde. Hazine’den burayı dilekçe vererek tescil edebiliyorsunuz” dedi.

Tugay: Bakanlık kapı duvar oluyor

Eroğlu’na cevap veren Tugay, “Hafriyat atıklarının geri kazandırılması için bir tesis. Hazine’den alabilirsiniz diyorsunuz ama atık tesisleri için nereye gitsek bakanlık kapı duvar oluyor bize” diye konuştu.

Tugay ve Kısa arasında maden sahası eleştirisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Bornova Meclis Üyesi Kısa arasında maden sahası tartışması yaşandı.

AK Partili Meclis Üyesi Selma Kısa, “Beton tesisi gibi bir tesis olacak. Bunun tozu olmama ihtimali yok. 100 metre ilerde hazine mülkleri var belki takas teklif edilebilir. 750 öğrencinin olduğu okula yakın. Maden sahasında patlatmalar olduğu zamanda okulda öğrenciler ders yapamıyorlar” dedi.

Tugay ise, “Alanda maden sahası mı var? Maden sahasına kim ruhsat verdi? Yanında maden sahası var diyorsunuz” diye konuştu. Tugay’a cevap veren Kısa ise , “Bu patlatmalar geçmiş yıllarda yapılan patlatmalardı. Şuan patlatma yöntemiyle de yapılmıyor. Maden sahaları çok büyük saha” dedi. Tugay ise , “ Siz bir Bornova meclis üyesi olarak taş patlatırken itirazda bulundunuz mu diye sordu? Kısa, “ İtiraz etmedim çünkü maden kanunu imtiyazlarının ne demek olduğunu biliyorum” dedi. Tugay, “ Cevabımı aldım, teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Kısa, “ Cevabınızı aldınız biliyorum ama bir sahayı da orada biz yapacağız” dedi. Tugay, “ Meclis üyesi olarak sadece Büyükşehir’in aldığı kararları değil Bornova’da rahatsızlık yapan maden sahalarına da itiraz edebilmeliydiniz. Böyle yapmayacaksanız ben Bornova meclis üyesiyim diye söze başlamayacaktınız. AK Partili meclis üyesiyim demelisiniz” dedi.

Maltepe: Okul ile alan arasında 141 metre var

CHP’li Meclis Üyesi Doğukan Maltepe , “ Parsel içerisinde gerilim hattı geçiyor ve Çimentaş dediğimiz iletim hattı geçiyor. Eroğlu, okula 15 metre mesafede tesis kurulduğunu söyledi. Bürokratlardan aldığım bilgiye göre 141 metre var. Tozla ilgili şeyler de bahsedildi. Kereste fabrikası da var. Söz konusu proje için ÇED raporu alınacak” dedi.

Eroğlu: Maltepe istifa edecek mi ben edeceğim

Eroğlu, “ İki arsanın arasında 15 metreden aşağı mesafe varsa ben meclis üyeliğimden istifa edeceğim. Doğukan Bey de istifa edecek mi? Bu mecliste hatalı bilgiler vermek yanlış” dedi.

4 taşınmaza satış talebi

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 4 taşınmazın satışına ilişkin önerge gündeme geldi. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

TUGAY: SGK TEKLİFİ YÜKSELTİRSE ONLARA SATARIZ

Büyükşehir’in satışını gerçekleştirmeyi düşündüğü 4 taşınmazdan birisine yönelik itirazları olduğunu dile getiren AK Parti Karabağlar Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, taşınmazın değerinde satılamayacağı yönünde endişelerini dile getirdi. Gerekli düzenlemeler yapılarak, taşınmazın belediyeye daha iyi gelir getirebileceğini belirten Eroğlu, “Urla Bademlerde 262 ada 49 nolu parsel çok değerli bir alan. İzmir’in en büyük projelerinden birinin arkasında kalıyor. Buranın imar planları geçtiğimiz dönem geçti yüzde 30 imar var. Biz niye buranın terklerini yaparak satmıyoruz? Bu şekilde satarsak istenilen geliri elde edemeyeceğiz. Burası 2-2,5 milyar gelir getirebilir. SGK buraya 1 buçuk milyar teklif etti diye biliyorum” dedi. Eroğlu’na cevap veren Başkan Tugay, “Değerini bulmadan satış söz konusu olmaz. Keşke SGK teklifi arttırsa SGK’ya veririz. Endişe etmenize gerek yok değerinde satılacak” dedi oylanan madde oyçokluğu ile geçti.