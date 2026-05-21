Son Mühür- Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı aylık suskunluğunun ardından yayınladığı ''Arınma'' mesajıyla yeniden başlayan mutlak butlan tartışmaları, istinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla son buldu.

Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden alınarak 4-5 Kasım 2023 kurultayı öncesine dönüş kararı sonrası piyasalarda aşağı yönlü sert hareketlenme gözlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki düşüş kısa zamanda yüzde 6'yı aştı.

Geçtiğimiz hafta 15 binlerin üzerine çıkarak kendi rekorunu tazeleyen endeks günü yüzde 6.05'lik düşüşle 13.1643,88 puandan kapattı.



Benim için sürpriz oldu...



'Borsadaki sert düşüşü değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Açıkçası benim için sürpriz oldu. Bu Cuma günü açıklanacağına dair bazı haberler vardı. ancak Perşembe günü kapanışa doğru açıklanması bir anda piyasanın sert tepkisi ile karşılaştı.

Sabahtan itibaren Bank of Amerika’nın büyük çaplı bir satışı vardı ama genel bir satış havası en azından kurum bazında gözükmüyordu.



Borsa İstanbul devre kesti...



Yaklaşık 6 milyar TL’ye varan bir satış yapmıştı Bank of Amerika.

Ani şekilde gelen bu butlan haberi ile birlikte saat 17:30 civarında endeks devre kesti.

Pek çok hisse de o arada devre kesmişti zaten.

Endeksin bazı destek noktalarına doğru çok hızlı geri çekildiğini söyleyebilirim.

Tabii bizim bakış açımızdan her zaman beklentiler satılır, gerçekleşmeler alınır. Şu anda olayla ilgili olarak, 'oldu bitti gözüyle bakıyorum'. Yarından itibaren tabii bayram süresince bir takas avantajı da ortaya çıkacak. Yani piyasanın yarından itibaren dengelenmesini, Pazartesi ve Salı günkü yarım işlem gününde de bir miktar daha tepkilerin gelmesini bekliyorum.

Elbette açıkçası ,daha büyük olaylar ve gelişmeler olmadığı taktirde'' mesajı verdi.

Bankacılık endeksi günü yüzde 8.6 düşüşle 14 bin 947 puandan kapattı.

Mutlak butlan kararı sonrası Türkiye'nin 5 yıllık risk priminin yüzde 3,7 yükselişle 250 baz puanı aştığı görüldü.